El Hospital de Getafe afronta el repunte de la gripe con denuncias por sobrecarga laboral

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Getafe, Alba Leo, ha enviado una carta a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, para exigir un refuerzo urgente de personal en el Hospital Universitario de Getafe ante el aumento de pacientes provocado por la incidencia de la gripe.

El Gobierno municipal, integrado por PSOE, Podemos y Más Madrid–Compromiso con Getafe, insta al Ejecutivo regional a atender las reivindicaciones de los sindicatos sanitarios, que el pasado jueves se concentraron para reclamar medidas frente a la epidemia de gripe y la sobrecarga asistencial.

Aunque los datos epidemiológicos apuntan a un descenso progresivo de los contagios, Leo advierte de que la situación sigue siendo crítica para los profesionales sanitarios. “A la sobrecarga de trabajo se suman el estrés y la incertidumbre por no poder organizar con antelación las planillas ni los días de permiso”, ha señalado la edil.

Jornadas interminables y agotamiento del personal

Según la concejala, esta situación está provocando que se cronifique el agotamiento físico y emocional de los trabajadores del hospital. Entre las principales quejas del personal sanitario destacan la falta continuada de profesionales, la no cobertura de bajas y la necesidad de alargar las jornadas laborales para mantener la atención asistencial.

Asimismo, denuncian la ausencia de medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar. En este sentido, aseguran que las solicitudes de permisos no reciben respuesta en tiempo y forma por parte de la gerencia del hospital, con la que, afirman, “no existe comunicación ni diálogo”.

En su escrito, Alba Leo también reclama la recuperación de los servicios de urgencias extrahospitalarias, al considerar que su ausencia contribuye a la saturación de las urgencias hospitalarias. Además, el Ayuntamiento exige que se cubran las vacantes de pediatras y profesionales de salud mental en Atención Primaria y la puesta en marcha de un plan de choque para garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.

Estas demandas serán debatidas en el Pleno municipal del próximo día 20, donde se presentará una moción para exigir a la Comunidad de Madrid que ponga fin al “desmantelamiento de la sanidad pública”.

La Comunidad de Madrid defiende el refuerzo del Hospital de Getafe

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad aseguran que el Hospital Universitario de Getafe ha reforzado los recursos del servicio de Urgencias para atender “con la máxima calidad asistencial” el incremento de la demanda derivado de la gripe.

En el marco del Plan de Invierno, el centro ha incorporado cuatro médicos, siete enfermeras, ocho auxiliares de Enfermería y dos celadores. Además, se han aplicado medidas organizativas para agilizar las altas hospitalarias, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos pacientes desde Urgencias.

Desde el departamento que dirige Fátima Matute subrayan que la atención en Urgencias “se está prestando con total normalidad”, priorizando a los pacientes según la gravedad de su patología. En cuanto a los permisos laborales, la Consejería afirma que se han concedido todas las solicitudes presentadas por el personal de Urgencias.