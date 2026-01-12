Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: "Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda"

Este lunes 12 de enero de 2026 es uno de esos días que se pueden etiquetar como 'históricos'. Casi 40 años después de nacer la idea, tras una sucesión de dilaciones, promesas fallidas y cambios de guion, esta mañana las máquinas de demolición han entrado en acción en los terrenos del antiguo cuartel militar de Campamento. Ante la mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - entre otras autoridades-, el brazo articulado de una excavadora ha empezado a derribar uno de las varias decenas de edificios todavía en pie en la zona, marcando así el inicio de unas obras largamente esperadas.

Cuando esté terminado, el nuevo barrio albergará 10.700 nuevas viviendas, todas ellas de promoción pública, con una parte de protección oficial y otra destinada a la venta y el alquiler asequible. El Ministerio ha fijado el precio máximo en 2.450 euros por metro cuadrado, en el caso de la venta, y 9 euros, en el alquiler. Es decir, que una casa de 70 metros cuadrados costará menos de 200.000 euros en venta y 540 euros mensuales en alquiler.

El objetivo, según han recordado hoy el presidente y la ministra de Vivienda, es poner "todos los recursos del estado a disposición de garantizar el derecho a la vivienda". No obstante, para algunos esta solución resulta tardía e insuficiente. Es el caso de Natalia, una de las representantes vecinales invitadas al acto. Como tantos otros, hace más de tres décadas, cuando se anunció por primera vez el proyecto, se postuló para optar a una vivienda protegida. Entonces tenía "menos de 35, que es el límite que te ponían para poder pedirla", pero la cosa "se ha alargado demasiado". Ahora, con 55 ya cumplidos, "no me he conseguido comprar una vivienda, sigo teniendo que vivir con mi mamá y mi papá porque no hay manera", cuenta.

No la ha habido en todo este tiempo y, lamenta, ni la habrá en adelante, cuando empiecen a llegar los primeros pisos, previstos para finales de 2027. "Para alguien que cobre el salario mínimo" - que es ya el sueldo más frecuente en España-, "por 200.000 euros también es imposible comprar una vivienda", denuncia esta vecina de la colonia de Arroyo Meaques (Latina). La solución al grave problema de acceso a la vivienda que se vive en la capital, añade Javier Marcos, de la misma asociación vecinal, "no es construir 10.000 casas de protección oficial, sino dos millones".

No sería un remedio "de hoy para mañana", como "tampoco es que lo esté siendo" la Operación Campamento, pero con esa cantidad de nuevas viviendas en el mercado "los precios no tendrían más remedio que bajar, al aumentar la oferta" y también se generarían "puestos de trabajo", señala este vecino. Ir construyendo de 10.000 en 10.000 es "como tener 40 de fiebre y que te rasquen los pies", reprocha, "no sirve para nada".

Por lo que respecta a cómo influirá en el distrito el nuevo barrio que hoy, por fin, ha echado a rodar, los vecinos no se atreven a mojarse todavía. "Hace 27 años que lo conocemos, pero no sé qué es lo que va a traer a la zona", apunta Javier. Antes habrá que ver "cómo queda el soterramiento de la A-5" que, recuerda, por el momento no está previsto que llegue hasta donde se ubica el antiguo cuartel militar. Igualmente cauteloso se muestra Abel Montalvo, de la Asociación Vecinal de Puerto Chico, que tras tantos años de espera, "aquí estamos ahora esperando a ver si ahora somos capaces por fin".

Las casi 11.000 viviendas del Nuevo Barrio de Campamento contarán con "protección permanente" y "sin posibilidad de especulación", según el Ministerio. Además de las casas, el 75% del ámbito se destinará a usos públicos, incluyendo equipamientos, calles, zonas verdes y espacios comunitarios, con el objetivo de que no sea un barrio-dormitorio sino un entorno de convivencia. El proyecto contempla también un paquete de movilidad que prioriza peatón y bici, refuerza el transporte público y prevé carga para vehículos eléctricos.