SIERRA DE GUADARRAMA
Los ecologistas denuncian que el paisaje tradicional de Cercedilla puede estar "en grave riesgo de destrucción"
La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones al avance del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad
Europa Press
La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones al avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cercedilla al considerar que la propuesta urbanística compromete la conservación del piedemonte serrano.
Incluso han afirmado que "pone en grave riesgo de destrucción" los prados naturales cercados con piedra seca y los corredores ecológicos asociados a los arroyos de la Teja, Las Fuentes, y La Venta.
Este paisaje tradicional del municipio ha llegado a la actualidad, explican los ecologistas, gracias a su aprovechamiento ganadero tradicional y a la presencia de suelos con alta capacidad de retención hídrica
También han alertado de que se crea una subcategoría de suelo no urbanizable de protección especial en el entorno a la urbanización La Cabezuela y el arroyo Las Fuentes, el denominado 'PORN. Zona de Transición', que podrá transformarse en urbano y que supone el 10,14% de la superficie municipal.
Para los ecologistas se trata en realidad de "una gran reserva de suelo urbanizable", de 4,1 millones de metros cuadrados. La Plataforma Ecologista Madrileña explica que el avance justifica la creación de una red de corredores verdes mientras pretende "construir sobre los que ya existen y constreñir los cauces fluviales entre futuras zonas verdes residuales y áreas urbanizadas".
Capacidad para 1.235 nuevas viviendas, pero ninguna social dotacional
El Plan clasifica 2,7 millones de metros cuadrados como suelo urbano y 569.992 metros cuadrados como suelo urbanizable, con capacidad para 1.235 nuevas viviendas que, sumadas a las 4.973 existentes, elevarían el parque residencial hasta las 6.208 en el horizonte de 2042.
A pesar de este importante crecimiento urbanístico propuesto, la Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de que el nuevo planeamiento no contempla la construcción de vivienda social dotacional, "la única que garantiza precios verdaderamente asequibles".
También han lamentado que no se hayan abordado problemas como el futuro del puerto de Navacerrada y de la colonia Camorritos, ambos asentados sobre montes públicos no urbanizables en virtud de una concesión administrativa de principios del siglo XX, ahora miso caducada.
