INDUSTRIA FARMACÉUTICA
La Comunidad de Madrid refuerza su liderazgo como 'hub' farmacéutico europeo con una inversión de 10 millones de euros en Alcobendas
Italfarmaco pone en marcha una nueva línea de producción en su planta de Alcobendas para mejorar la eficiencia industrial
La Comunidad de Madrid consolida su papel como uno de los principales polos farmacéuticos de Europa gracias a una nueva inversión industrial de la compañía Italfarmaco en su planta de Alcobendas. La empresa destina 10 millones de euros a la apertura de una nueva línea de producción, orientada a mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación y a ampliar su capacidad productiva, con impacto directo en el suministro de medicamentos y en la actividad sanitaria e industrial asociada.
Esta actuación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía en la región, que contempla futuras inversiones para reforzar su capacidad industrial y tecnológica. El proyecto contribuye al fortalecimiento del tejido productivo vinculado a la sanidad, la investigación biomédica y la fabricación de medicamentos, sectores considerados estratégicos para la resiliencia del sistema sanitario y el desarrollo económico.
El sector farmacéutico tiene un peso relevante en la Comunidad de Madrid. En la región operan 78 empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, lo que representa el 22,1 % del total nacional. Estas compañías alcanzan una cifra de negocio de 5.106,1 millones de euros, equivalente al 25,7 % del conjunto del sector en España.
En términos de comercio exterior, las exportaciones de productos farmacéuticos desde Madrid alcanzaron los 7.469 millones de euros en 2024, el 42,3 % del total nacional, con un crecimiento sostenido respecto a los niveles previos a la pandemia.
Italfarmaco, fundada en 1938 y con presencia en numerosos mercados internacionales, desarrolla en España una actividad centrada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de medicamentos de prescripción, productos hospitalarios y tratamientos en áreas como oncología, inmunología, fertilidad y el ámbito cardiovascular.
La planta de Alcobendas, donde la compañía está implantada desde 1986, constituye una de las instalaciones estratégicas del grupo en Europa, con una fuerte orientación a la exportación y a la incorporación de tecnología avanzada en sus procesos productivos.
La inversión refuerza el papel de Alcobendas como enclave industrial vinculado a la sanidad y la biomedicina, concentrando actividad científica, técnica y productiva especializada, y contribuyendo a la generación de empleo cualificado en sectores de alta tecnología.
En este contexto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha visitado las instalaciones de Italfarmaco en Alcobendas, acompañada por representantes institucionales y directivos de la compañía. Durante la visita se puso en valor el alineamiento del proyecto con las políticas regionales de apoyo a la industria farmacéutica, la innovación y el fortalecimiento del sistema productivo vinculado a la sanidad.
