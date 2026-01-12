Ya en marcha el servicio especial de autobuses por el cierre nocturno de la línea 6 de Metro de Madrid: horarios y recorrido

La línea 6 de Metro de Madrid modificará su horario de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de andén que se precisarán para la automatización integral de la línea de cara a 2027. Este cambio, que ya comenzó el pasado domingo, se hace más notorio al principio de esta semana, pues los viajeros tendrán que modificar su ruta de cara a la noche. Será a las 23:00 cuando la línea 6 dejará de funcionar y, en su lugar, los usuarios tendrán que hacer uso de los autobuses.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), pone en marcha un servicio especial que cubrirá este cierre nocturno. Constará de dos líneas, el SE Circular 1 (SC1) y el SE Circular 2 (SC2), que recorrerán de manera circular los trayectos entre Cuatro Caminos y la plaza de Legazpi. Este servicio especial estará operativo en los días de cierre nocturno de Metro, de domingo a jueves, incluyendo festivos y vísperas de festivos.

Alternativas ante el cierre nocturno de la línea 6 de Metro de Madrid

El servicio estará dotado con 28 autobuses, un total de 14 por sentido. La SC1 circulará en el sentido contrario a las agujas del reloj entre Cuatro Caminos y plaza de Legazpi/plaza de Legazpi y Cuatro Caminos, mientras que la SC2 hará el trayecto en el sentido horario con los mismos recorridos.

La SC1 y la SC2 arrancarán a las 23:00 horas desde la cabecera de Cuatro Caminos y distintas paradas intermedias. La última salida de ambos servicios se hará a las 2:10 h desde la cabecera de Cuatro Caminos, mientras que desde la plaza de Legazpi lo harán a las 2:20 horas. Por otro lado, durante los viernes y sábados se mantendrá el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

¿Por qué va a cerrar la línea 6 por la noche?

La Línea 6 de Metro modificará su horario habitual de servicio y cerrará a las 23.00 horas de domingo a jueves para facilitar los trabajos de instalación de las puertas de andén que se precisarán para la automatización integral de la línea de cara a 2027.

La línea 6, la más utilizada por los madrileños, recuperó la totalidad de la circulación en sus 28 estaciones el pasado día 20 de diciembre tras haber finalizado la primera fase de los trabajos para convertirla en la primera línea de la red en la que circularán los nuevos trenes sin conductor.

La segunda fase de las obras pasa por la instalación progresiva de estas puertas automáticas de andén a lo largo de 6,4 kilómetros de la 'Circular' , un proceso que está previsto que comience a finales de enero. La primera de ellas se colocará en la estación de Legazpi. Para comenzar estos trabajos, ha sido necesaria una fase previa para reforzar el borde de los andenes con el fin de que puedan soportar el peso de las puertas automáticas. En total, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.