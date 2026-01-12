'Los Bridgerton' y Netflix, rumbo a Madrid para promocionar su cuarta temporada

Querido y gentil lector, 'Los Bridgerton', la familia más famosa de la alta sociedad londinense, está de vuelta dando la bienvenida a una nueva temporada social. Netflix regresa con la cuarta entrega de la serie basada en las novelas de Julia Quinn centrándose en la historia del segundo hijo de la familia, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. Como ya es habitual, la plataforma de streaming ha anunciado el estreno de la cuarta temporada en dos entregas: la primera parte el próximo 29 de enero y la segunda parte, el 26 de febrero.

Además, con motivo de su lanzamiento, Netflix ha sorprendido a los fans españoles incluyendo Madrid entre las paradas de su gira mundial de promoción. El viaje, que ha sido anunciado a través de los diferentes perfiles en sus redes, hará otras paradas en ciudades como Ciudad del Cabo, Nueva York, Toronto y Sídney. Aunque aún no se han detallado los nombres de los actores que vendrán ni las fechas exactas, los fans ya preparan con emoción sus máscaras y trajes típicos de la época de la regencia para recibir al encantador elenco que ya ha cautivado a millones de espectadores.

Una cautivadora dama de Plata

"A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama de Plata en el baile de máscaras de su madre", así describe la sinopsis oficial la historia que se desarrollará en la cuarta temporada.

Imágenes del nuevo Trailer de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' / Netflix

Sophie Baek, este misterioso y delicado nuevo personaje, que sirve a la familia Gun, será interpretado por la actriz Australiana Yerin Ha, en lo que parece ser un cuento de hadas de la vieja escuela. Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung, hará todo lo posible para casar a sus dos hijas, que debutan en el mercado matrimonial londinense.

Imágenes de los nuevos personajes de la cuarta temporada de "Los Bridgerton" / Netflix

Una madrastra, dos hijas de la alta sociedad, un baile y una doncella miembro del servicio que oculta su identidad tras un vestido plateado... en un romance con clara inspiración en La Cenicienta, la nueva temporada ahondará en la diferencia de clases y en un amor, que, a simple vista, parece imposible.

La nueva Lady Kilmartin

Francesca Bridgerton, tras su matrimonio junto a John Stirling, octavo Conde de Kilmartin, vuelve a la serie mostrando serias dudas con respecto a su vida de casada. Así lo explica su cartel promocional donde Lady Whisteldown, encargada de narrar los cotilleos más jugosos de la alta sociedad, deja caer que "aún tiene mucho que aprender".

Cartel Promocional de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', Francesca Bridgerton / Netflix

Si nos guiamos por la historia de los libros originales, podemos vaticinar que estas reticencias se deben a que Francesca ha encontrado en alguien más un nuevo interés amoroso. ¿La diferencia clave? En los libros, este interés lo personaliza Michael Stirling, hermano de John, pero en la serie, John solo tiene una hermana, Michaela Stirling, lo que podría dar lugar a un giro más moderno de la trama introduciendo una historia de amor queer.