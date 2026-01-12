El aparatoso incendio de un camión deja retenciones en la A-3 en Rivas durante horas

Un aparatoso incendio de un camión frigorífico registrado la mañana de este lunes en la autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha provocado retenciones en la citada vía durante varias horas al haberse tenido que cerrar totalmente la circulación en un tramo para facilitar la labor de los servicios de emergencias.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente se ha producido sobre las 12.00 horas a la altura del kilómetro 15 de la A-3, en Rivas-Vaciamadrid, sentido entrada a la capital.

Un camión frigorífico que transportaba comida rápida ha ardido por causas que están siendo investigadas y ha quedado totalmente calcinado, aunque ninguna persona ha resultado herida, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha obligado al cierre total de la autovía a partir de esa hora para facilitar la labor de los servicios de emergencias. En sentido entrada, se ha recuperado la circulación por un carril sobre las 12.50 horas, mientras que en sentido salida se ha restablecido sobre las 12.15 horas.

Este incidente ha llegado a provocar retenciones de hasta 6 kilómetros en sentido entrada a la capital y unos 4 kilómetros en sentido salida, han apuntado desde la DGT. Con datos de las 14.30 horas, con la circulación completamente restablecida, continuaban las complicaciones en la zona, con 2 kilómetros de tráfico lento en sentido entrada y 0,5 en sentido salida.

Al lugar han acudido cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos han trabajado en el lugar para apagar el fuego, que ha calcinado todo el vehículo, y controlar la fuga de gas del depósito de combustible del camión.