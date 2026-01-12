Ana Morales, Javier Grilo o David Coria: el mejor baile flamenco toma los Teatros del Canal para celebrar los 70 años del Corral de la Morería

Cumple 70 años en este 2026, pero ya lleva casi uno celebrándolo. El Corral de la Morería, al que por algo mucha gente se refiere como 'la catedral del flamenco', está de aniversario importante, y los Teatros del Canal se unen a la fiesta con una programación especial para conmemorar esas siete décadas en activo de un tablao que, desde mediados del siglo XX, ha marcado el pulso nocturno de la capital y ha servido de escaparate para generaciones de artistas del cante, el toque y, sobre todo, el baile.

El homenaje reunirá seis espectáculos de danza flamenca entre el 16 y el 31 de enero, en los que participarán primeros espadas como Ana Morales, María Moreno, Joaquín Grilo o David Coria. Un programa que se viene a sumar a las actividades organizadas por el propio tablao dentro de su calendario de festejos.

Esos festejos arrancaron en la primavera del año pasado, cuando el local acogió un congreso sobre sus 70 años de historia enmarcado dentro de la primera Bienal de Flamenco de Madrid. Se celebraron entonces varias jornadas de charlas y conferencias, en las que tuvo un papel destacado Blanca del Rey, bailaora de renombre que es la matriarca de un negocio que fundó su marido, Manuel del Rey, en 1956, y que hoy en día gestionan sus hijos.

Después del verano, el tablao recuperó las Noches brujas que tan apreciadas fueron en ediciones anteriores, un ciclo de recitales de madrugada por los que pasan las mejores voces del flamenco. Y en octubre se celebró la Gala de Estrellas del Flamenco de Corral de la Morería, una cita importante dentro de Festival de la Hispanidad que se celebra en la Plaza Mayor de Madrid el 12 de octubre. También se presentaba este pasado otoño el documental Morería, que recorre la historia del local.

Tablao con estrella (Michelín)

Setenta años después de su apertura, el Corral de la Morería mantiene una proyección internacional singular. Además de haber sido reconocido con el premio al Mejor Tablao Flamenco del Mundo, es el único cuyo restaurante ha logrado una Estrella Michelin, un doble reclamo, escénico y culinario, que lo ha consolidado como uno de los espacios más emblemáticos del arte jondo en Madrid y como puerta de entrada para públicos de dentro y fuera de España. Como desde que abrió sus puertas, el Corral sigue siendo parada obligada para turistas y casi para cualquier celebridad que visita la capital.

La Comunidad de Madrid lleva tiempo empeñada en reforzar la imagen de Madrid como "gran referente" del flamenco, en palabras de su consejero de Cultura Mariano de Paco, y eso supone incorporarlo a las programaciones culturales y a las campañas turísticas "como parte esencial de nuestra cultura", decía durante la presentación del ciclo este lunes. De ahí que el buque insignia de la Comunidad en las artes escénicas tome parte en el homenaje al tablao. La idea, además, busca tender un hilo entre el formato íntimo del tablao y la escena teatral: un mismo lenguaje que cambia de escala sin perder su raíz.

La programación de Canal arranca el 16 de enero en la Sala de Cristal con Más que baile, de Ana Morales, un espectáculo en el que la coreógrafa propone una colección que mezcla piezas ya representadas e inéditas que se mueven entre el minimalismo y una fuerte corporalidad, jugando con una paleta sonora amplia en la que se mezclan instrumentos de otras músicas, como bajos eléctricos y baterías, con guitarras y a voces propias del flamenco.

Solo un día después, el 17, llegará Tiempos, de Belén López, un trabajo que toma el compás como columna vertebral: palos, ritmos, música y silencios convertidos en coreografía. El 23 de enero será el turno de María Moreno con Yo bailo, una pieza que dialoga con el libro fotográfico homónimo publicado en 2020 junto a la fotógrafa Susana Girón y que convierte imágenes y memoria en movimiento sobre el escenario.

El 24, Joaquín Grilo presentará Grilo, una obra de tono alegre y desenfadado que propone una visión moderna del flamenco desde el respeto a sus códigos. Ya en la recta final del ciclo, el 30 de enero, Marco Flores ofrecerá Flamencos de Cádiz, un recorrido por zorongos, cantiñas, bulerías, seguiriyas o farrucas con marcado acento jerezano y gaditano.

El cierre llegará el 31 de enero con David Coria y Entre líneas. El espectáculo parte de la memoria de los grandes maestros para preguntarse qué permanece vivo de esos trazos en el cuerpo actual, y propone una cartografía abierta donde tradición y presente se cruzan a través de un lenguaje que alterna depuración minimalista e intensidad expresiva.

Además de estas propuestas, Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company estrena en otra de las salas de Teatros del Canal su segunda producción, Morería (del 16 al 18 de enero), una pieza conceptual que se inspira en la historia del tablao y que ha sido expresamente concebida como homenaje. Siete escenas diseñadas para mostrar la esencia de la casa y recrear algunos de los momentos más icónicos, a cargo de grandes figuras, vividos en ella.

El aniversario del Corral de la Morería va más allá de la efeméride para presentarse como una fotografía del flamenco de hoy y de su permanente diálogo entre la experimentación y la memoria, siempre a través de la energía del directo. Una celebración que reivindica la vitalidad de su baile en un local mítico, pero también en la ciudad que lo cobija.