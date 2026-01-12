Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid: espartano de Mourinho, poquísima experiencia y muy bien relacionado con el palco

Hace casi un mes que a Álvaro Arbeloa (Salamanca, 1983) le dijeron que saliera del banquillo, se colocara un peto y se pusiera a calentar. Cuando la silla de Xabi Alonso empezó a resquebrajarse, el Real Madrid tanteó a Jürgen Klopp. El alemán, consciente de que su intervencionismo radical chocaba con los requisitos del cargo, agradeció y rechazó el interés, como ya había hecho un mes antes. Zinedine Zidane tampoco quiso saber nada, preparando ya su llegada a la selección de Francia cuando Didier Deschamps deje vacante su puesto tras el Mundial.

Así que, tras barajar también un nuevo retorno de Santiago Solari como apagafuegos, el elegido fue Arbeloa. Solo tenía que esperar a un desenlace que todos en el club sabían que, tarde o temprano, llegaría. Y ha llegado ahora, tras la final de la Supercopa perdida en Yeda. Es el turno de aquel lateral defensivo que abrazó como nadie el 'mourinhismo' para hacer una larga y próspera carrera en el Real Madrid.

Toda su carrera en el Real Madrid

Le llega la oportunidad de uno de los banquillos más codiciados del mundo tras una carrera como entrenador que se ha desarrollado íntegramente en Valdebebas. Entró en la cantera blanca en 2020, asumiendo primero el Infantil A y luego el Cadete A, para pasar en 2022 a dirigir el Juvenil A, en el que estuvo tres temporadas.

El pasado verano, el Madrid le sugirió a Xabi Alonso, del que es íntimo amigo, que le incorporara a su cuerpo técnico. El vasco, sin embargo, rechazó el ofrecimiento y el club decidió que Arbeloa se hiciera cargo en el Castilla tras la salida de Raúl González Blanco, harto el exdelantero de esperar una oportunidad en el primer equipo que Florentino Pérez no estaba dispuesto a concederle.

Arbeloa y Messi en un clásico. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

18 partidos en el Castilla

Ha durado 18 partidos en el filial blanco, con 10 victorias, un empate y ocho derrotas, incluida la más reciente, un 4-1 en la visita al histórico Arenas de Getxo, este fin de semana. Una etapa en la que se ha caracterizado por azuzar el victimismo arbitral en el que vive instalado el Real Madrid y en ser contundente en público contra algunos de sus jugadores. "Tiene que entrenarse muchísimo más fuerte de lo que lo hace. No le vale con lo que hace ahora para ser jugador del primer equipo", dijo en una rueda de prensa sobre el prometedor central Joan Martínez.

Pero más allá de sus habilidades como técnico, que a partir de ahora serán evaluadas con lupa, el Arbeloa futbolista es el que aparece en el imaginario colectivo. Con la selección española ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Con el Real Madrid, en siete temporadas completas, acumuló dos Champions, una Liga, dos Copas, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Un "amigo" de Mourinho

Varios de esos títulos llegaron con José Mourinho en el banquillo. Arbeloa, desde la llegada del portugués al Bernabéu, se convirtió en uno de sus espartanos más fieles, un soldado ideal para sus trifulcas con el Barça de Pep Guardiola, dentro y fuera del campo. Con 'Mou', por cierto, se encontrará en breve, cuando su Real Madrid visite al Benfica en la Champions el 28 de enero.

José Mourinho y Álvaro Arbeloa. / Jorge Zapata / EFE

"Le considero un amigo, una persona que va de frente", ha dicho en varias ocasiones Arbeloa sobre su gran mentor. "Es un ejemplo de pasión por su profesión, de amor por su club, de dedicación a un grupo de trabajo y a sus objetivos, de la humildad y el honor en la relación con todos los que trabajan con él día a día", le correspondió el portugués, en una carta publicada en 'Marca', cuando Álvaro abandonó la plantilla blanca, en 2016.

Esa faceta de entregarse a la causa 'mourinhista', que Florentino Pérez asumió como propia durante aquella etapa histérica en el Bernabéu viendo emerger al mejor Barça de la historia, le granjeó una simpatía en el palco que ha conservado hasta el día de hoy. Representado por Best of You, la agencia de cabecera del Real Madrid, siempre se ha mantenido muy cercano a Florentino y a algunos de sus colaboradores más próximos. A partir de ahora, sin embargo, sus resultados serán los que marquen la pauta. Empieza la era Arbeloa en el Real Madrid.