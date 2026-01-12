Almeida acuerda con 12 universidades aunar la formación y las necesidades reales de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este lunes un convenio de colaboración con los rectores de 12 universidades -ocho públicas y cuatro privadas- para impulsar proyectos de aprendizaje-servicio que conecten la formación académica con proyectos municipales y con las "necesidades reales de la ciudad".

El acuerdo se ha rubricado en la Casa de la Villa con los rectores de las universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, CEU San Pablo, Complutense, Internacional Menéndez Pelayo, UNED, Nebrija, Politécnica, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Villanueva. Permitirá que estudiantes participen en iniciativas formativas en distintos ámbitos de competencia municipal.

Martínez-Almeida ha recordado que el primer convenio en esta materia se firmó en 2017 por el anterior equipo de Gobierno, en "una decisión extraordinariamente acertada en aquel momento con las ocho universidades públicas", y que ahora se extiende a cuatro universidades privadas.

Por sus resultados, el alcalde ha señalado que el acuerdo se ha demostrado "realmente útil para conseguir que las universidades y la ciudad tuviéramos una relación más estrecha", con la intención de seguir afianzándola.

Proyectos vinculados a educación, salud y sostenibilidad

La rectora de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea, ha definido el convenio como "una alianza sólida y estable entre la Universidad y la ciudad", que acoge a unos 350.000 estudiantes y conforma el mayor "ecosistema universitario" de España, basado "en la cooperación, la corresponsabilidad y la vocación de servicio público".

Según Mendikoetxea, la colaboración "parte de una convicción compartida, de que el conocimiento universitario solo alcanza plenamente su sentido cuando se pone al servicio de la sociedad”. El objetivo es “articular los objetivos académicos con las necesidades y retos sociales del entorno en todas las disciplinas".

Entre los ejemplos, la rectora ha citado que estudiantes de Educación "desarrollan programas de refuerzo educativo", mientras que los de Psicología y Ciencias de la salud participan en iniciativas de promoción del "bienestar emocional en colectivos vulnerables". En sostenibilidad urbana, estudiantes de Ciencias ambientales e ingenierías trabajan en "proyectos de educación ambiental y en la mejora de la eficiencia energética en centros municipales y organizaciones sociales".

Mendikoetxea ha añadido que el convenio se apoya en "una trayectoria de colaboración ya consolidada" y ha destacado el papel del Consistorio al considerar al Ayuntamiento "pionero en el impulso del aprendizaje servicio desde el ámbito municipal".

"Los alumnos presten un servicio a los madrileños"

Para el alcalde, "es un convenio muy importante para la ciudad, del que estamos muy orgullosos" porque permitirá que "los alumnos presten un servicio a los madrileños" como parte del aprendizaje en las materias que estudian junto con sus profesores.

Martínez-Almeida ha apuntado que estas iniciativas ayudarán a paliar situaciones de soledad no deseada y a abordar brechas en el ámbito financiero y digital, y ha agradecido a las universidades su implicación: "Están haciendo un favor a la ciudad y a sus estudiantes, en un compromiso para un futuro mejor y más luminoso para todos".

Coordinación y seguimiento del convenio

El acuerdo contempla la designación de interlocutores por parte del Ayuntamiento y de cada universidad, además de la creación de un repositorio para compartir información, propuestas y proyectos en desarrollo.

Asimismo, se constituirá una comisión de seguimiento, presidida por la Coordinación General de la Alcaldía, encargada de velar por la correcta ejecución del convenio y de resolver posibles cuestiones interpretativas.