Dónde y cuándo ver la final de la Supercopa de España entre Barça y Madrid

La gran final de la Supercopa de España 2026 ya conoce a sus dos participantes: FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras por segunda vez esta temporada con un título en juego, al igual que en la edición de 2025 que coronó al conjunto de Hansi Flick (5-2). El partido se disputa en Arabia Saudí, en Yeda, la misma sede en la que se resolvieron las dos semifinales y también las últimas cuatro ediciones de la competición.

El FC Barcelona obtuvo su billete por la vía rápida tras liquidar a un pobre Athletic Club de Bilbao (5-0), mientras que el Real Madrid acabó pidiendo la hora ante el Atlético de Madrid (2-1). Será la cuarta final de Supercopa consecutiva en la que hay clásico: el Barça ganó en 2023 y 2025, el Madrid lo hizo en 2024.

La gran final será este domingo 11 de enero a la misma hora de las semifinales, a las 20:00 horas de España peninsular, y se podrá seguir en directo a través de la página web de este periódico, así como en Movistar+.

Continuidad al formato

La final de este domingo supone la séptima desde el cambio de formato que se implementó a partir de la temporada 2019-2020, cuando pasó de ser una final a doble partido entre dos equipos (campeón de Liga y campeón de Copa) a un cuadrangular (semifinales y final) que incluye al campeón y subcampeón de Liga, y al campeón y subcampeón de la Copa del Rey.

Además, desde ese mismo año, la sede del torneo se trasladó a Arabia Saudí como parte de un acuerdo comercial con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), celebrándose en invierno en lugar de verano, con la única excepción de la edición de 2021 que se jugó en España por la pandemia de COVID-19.

Los jugadores del FC Barcelona celebran la victoria en la final de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí, el 12 de enero de 2025. / Alberto Estevez / EFE

El FC Barcelona ganó la última Supercopa de España con el viejo formato en la temporada 2018-19 al derrotar al Sevilla FC por 2-1 en una final a partido único. El partido se disputó el 12 de agosto de 2018 en Tánger, Marruecos, siendo la primera vez que la competición se jugaba fuera de España.

Desde la temporada 2018-19, los títulos de la Supercopa se han repartido entre el FC Barcelona, el Real Madrid y el Athletic Club. El Madrid ha ganado el título tres veces en este periodo, mientras que el Barça lo ha hecho en dos ocasiones, y el Athletic Club en una.

Desde 2025 incorpora un detalle que cambia la gestión de los partidos: no hay prórroga. Si el duelo termina empatado tras los 90 minutos, el billete se decide directamente en la tanda de penaltis. Además, no existe partido por el tercer puesto desde el nuevo formato cuadrangular: los conjunto de Valverde y Simeone ya han vuelto a España de cara a los partidos de Copa del Rey de la semana que viene.