Vecinos de Las Águilas exigen una estación de Metro en el barrio y denuncian “discriminación” por parte de la Comunidad

Alrededor de 500 vecinos del barrio de Las Águilas, según cifras de su Asociación de Vecinos, se manifestaron este domingo para denunciar la “discriminación” que aseguran sufrir frente a otros barrios de Madrid y para reclamar al Gobierno regional un nuevo trazado de la línea 11 de Metro que incluya una estación en la zona.

Pese a la movilización, el portavoz de la asociación, Julio Martínez, expresó a EFE su escepticismo ante una posible reacción del Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. “La sensación es que no van a reaccionar”, lamentó, por lo que los vecinos centran ahora sus expectativas en la reunión prevista para el próximo 19 de enero con la dirección de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Martínez insistió en que la reivindicación no es nueva ni compleja. “No es difícil lo que pedimos. Es una demanda que arrastramos desde hace más de 30 años”, subrayó, recordando que Las Águilas es el sexto barrio más poblado de la capital y el segundo del distrito de Latina. “Somos 58.000 habitantes y, si sumamos Cuatro Vientos, superamos los 70.000”, añadió.

El portavoz vecinal criticó además que se estén construyendo estaciones de Metro en barrios con apenas 2.000 habitantes. “Hay zonas donde prácticamente no vive nadie y aun así se abren bocas de Metro. En Valdebebas, por ejemplo, se ha pasado de una estación proyectada a dos”, denunció. “Es una discriminación que sufrimos desde hace muchos años. Nuestros votos y nuestros impuestos valen lo mismo”, recalcó Martínez.

Desde la Asociación de Vecinos de Las Águilas recuerdan que, en los últimos meses, el Consorcio Regional de Transportes ha ido cambiando los argumentos para rechazar la demanda vecinal. Por ello, matizan que ya no reclaman un nuevo trazado de la línea 11, sino aprovechar el ya previsto —que discurre muy próximo al barrio— para habilitar una estación que dé servicio a la zona.

Actualmente, las estaciones de Metro más cercanas se encuentran a unos 20 minutos a pie, lo que provoca que muchos residentes opten por el autobús para desplazarse al centro de la ciudad. En concreto, utilizan la línea 34 de la EMT, que “tarda más de una hora desde Cibeles hasta el Mercado de Las Águilas y suele ir abarrotada”.

El barrio dispone también de dos estaciones de Cercanías, Las Águilas y Maestra Justa Freire, aunque, según denuncian los vecinos, “ninguna de ellas conecta directamente con el centro de Madrid”.