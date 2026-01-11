La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos

Aunque para muchos se hayan acabado las vacaciones de Navidad, para otros solo comienzan. Mientras los más ansiosos buscaban descansar cuanto antes e ir a la par que el calendario durante las fiestas, hay personas que preferían aguantar el chaparrón y disfrutar ahora de su tiempo libre.

Y es que optar por descansar durante enero es una decisión más que inteligente, pues trenes, aviones y autobuses se suman a la oleada de rebajas y ofrecen a los usuarios opciones de todo tipo para descubrir los lugares más mágicos. Sin embargo, entre tanta oferta, lo que ocurre es que ni siquiera sabemos qué lugar elegir al comprar los vuelos.

Ahora, a diferencia de las creencias populares, lo cierto es que no hace falta desplazarnos a lugares lejanos para disfrutar de una buena escapada. En el corazón del casco histórico de Castilla y León, dentro de uno de los recintos amurallados más emblemáticos del país, se levanta un templo que cambió la forma de entender la arquitectura religiosa en España.

No es solo una catedral monumental. Su origen estuvo marcado por una necesidad doble: espiritual y defensiva. Esa mezcla de fe y estrategia explica su apariencia, casi militar, y también el papel decisivo que desempeñó en la historia patrimonial de la ciudad.

Hablamos de la Catedral de Ávila, conocida también como Catedral del Salvador, considerada por muchos como la primera catedral gótica de España. Las obras del templo actual se sitúan en torno a 1170 y el proyecto inicial se atribuye al Maestro Fruchel. Su elemento más singular es el ábside, el célebre 'Cimorro', que queda integrado en la muralla del casco histórico.

El edificio presenta planta de cruz latina y, aunque su arranque fue claramente románico, el conjunto fue evolucionando hacia el gótico de influencia francesa. Es por eso que recorrer la catedral es, en cierto modo, pasar también por la transformación artística de la Edad Media, desde los primeros impulsos constructivos hasta su culminación en torno al siglo XV.

Una catedral por fuera… y un museo de arte por dentro

Si bien su aspecto exterior ya sorprende, el interior de la catedral está lleno de tesoros artísticos. Uno de los grandes puntos de atención es el coro, una pieza renacentista realizada en madera de nogal, organizada en dos órdenes de asientos. La sillería comenzó a ejecutarse en 1536 y se documenta a partir de bocetos atribuidos a Cornelius de Holanda, lo que explica su cuidado diseño y la ambición del conjunto. Justo detrás, el trascoro se estructura en tres calles y despliega relieves dedicados a escenas de gran fuerza narrativa: La Presentación en el Templo, La Adoración de los Reyes y La Matanza de los Inocentes.

En la capilla mayor, la mirada se va directamente al retablo, iniciado en 1499 por Pedro Berruguete. Tras la muerte del artista, el proyecto continuó en manos de otros autores hasta quedar concluido en 1512. El resultado es una obra clave del final del gótico y el inicio del Renacimiento, tanto por su calidad como por su valor histórico. Y si se sigue el recorrido hacia la girola, aparece otra joya imprescindible: el sepulcro de 'El Tostado', realizado en alabastro y considerado una de las cumbres escultóricas de Vasco de la Zarza.

El sepulcro de 'El Tostado' está realizado en alabastro y es considerado una de las cumbres escultóricas de Vasco de la Zarza / CATEDRAL DE ÁVILA

La visita gana todavía más interés con el claustro, construido entre los siglos XIV y XVI, con bóvedas de crucería y acceso a distintas capillas, como la de las Cuevas, la de la Virgen y la del Crucifijo. En la Capilla del Cardenal Quiroga y en salas anexas, se encuentra el Museo de la Catedral de Ávila, donde se conservan piezas de gran variedad que ayudan a comprender el día a día de la vida catedralicia a lo largo de los siglos. Además, en el propio claustro reposan también las sepulturas de Claudio Sánchez-Albornoz y Adolfo Suárez.

¿Cómo llegar a la Catedral de Ávila desde Madrid?

La forma más habitual de llegar a Ávila es en transporte público, pues la ciudad se encuentra a escasos 100 kilómetros de Madrid. Lo más cómodo es coger el tren que sale de la estación de Príncipe Pío, situada cerca del Palacio Real de Madrid, pues nos dejará en la estación de tren de Ávila en una hora y media por menos de 13 euros por persona. Otra opción más barata para ir de Madrid a Ávila es coger uno de los 4 trenes diarios que salen desde Chamartín y te dejan en la estación de tren de la ciudad en unas 2 horas por 9 euros.

Por otro lado, si prefieres viajar en autobús, la forma más barata y rápida de llegar a Ávila es con uno que sale desde la Estación Sur de Autobuses Méndez Álvaro. Cuesta unos 8 euros y en una hora llegarás al destino.

Horarios y entradas

Lo mejor de todo es que esta catedral está abierta todos los días. Los visitantes podrán acudir de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y los domingos de 12:30 a 18:00. Eso sí, cabe recalcar que el último acceso se permite 30 minutos antes del cierre. La entrada general cuesta 10 euros, pero los mayores de 65 pueden acceder por 9, los jóvenes de 12 a 25 por 7 y los niños menores de 12 años gratis.