Patrimonio Nacional invierte 132.000 euros en nuevas obras para Aranjuez, El Escorial y la Real Fábrica de Tapices

Patrimonio Nacional ha adquirido durante 2025 tres óleos y un tapiz por un importe total de 131.851,99 euros, según han confirmado fuentes de la institución a Europa Press. Las obras pasarán a integrarse en las colecciones del Palacio Real de Aranjuez, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la Real Fábrica de Tapices de Madrid, respectivamente.

Un tapiz del siglo XVIII para la Real Fábrica de Tapices

La compra destinada a la Real Fábrica de Tapices es el tapiz 'La Magdalena arrepentida se despoja de sus joyas' (1.249,99 euros), una obra del siglo XVIII realizada con hilos de lana y seda a partir de modelos difundidos por Charles Le Brun y su círculo.

Patrimonio Nacional señala que su tipología coincide con otros ejemplares producidos en la Real Fábrica en los primeros años del reinado de Felipe V. “Los paños en tonos blancos y azules presentan los sombreados característicos de esta manufactura, al igual que el fondo marrón, idéntico al que aparece en otras obras de Patrimonio Nacional. La obra viene a enriquecer el conjunto de cuadros-tapiz conservados, incorporando además una iconografía femenina penitencial que, hasta el momento, no se encuentra representada en este formato dentro de la colección”, ha precisado la institución.

Dos óleos de Francisco Bayeu para completar el Palacio Real de Aranjuez

Patrimonio Nacional también ha adquirido 'Bocetos de San Mateo y San Lucas' (21.000 euros) de Francisco Bayeu y Subías. Se trata de dos óleos datados en 1790-1791, concebidos como retratos autógrafos de los evangelistas san Mateo y san Lucas.

Según la institución, estas obras fueron pensadas para los frescos del Oratorio de Carlos IV del Palacio Real de Aranjuez, un espacio diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva y cuya decoración mural ejecutó Francisco Bayeu en 1790 y 1791, con la colaboración documentada de su hermano Ramón. “Las obras tienen un extraordinario interés científico, pues ilustran el proceso creativo del artista en una obra de primer nivel realizada hacia el final de su carrera”, añade Patrimonio Nacional.

Un ‘San Jerónimo penitente’ de Michiel Coxcie regresa a El Escorial

La tercera adquisición es el óleo 'San Jerónimo penitente' (109.602,00 euros) del pintor Michiel Coxcie, fechado en 1568. De acuerdo con las fuentes consultadas, la obra pudo formar parte de la colección de Felipe II en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hasta la invasión napoleónica, y ahora regresará a este Real Sitio.

Patrimonio Nacional subraya que la pieza reúne rasgos característicos del periodo de plenitud del artista (Malinas 1499-1592) en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XVI. Coxcie desarrolló un estilo propio que combinaba el lenguaje del Renacimiento italiano —con referencias a Leonardo, Rafael o Miguel Ángel— con la tradición pictórica flamenca en los detalles y el paisaje.

“En el elenco de obras de Coxcie que sigue conservando El Escorial falta esta tipología de santos solitarios de medio formato que formaron parte de las colecciones reunidas por su fundador Felipe II. De ahí la importancia de su recuperación para este Real Monasterio”, concluyen las fuentes de Patrimonio Nacional.