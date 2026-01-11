ACUERDO
La nueva tienda de Metro en la estación de Ópera venderá 'merchandising' del Teatro Real
Tras lanzar un artículo exclusivo junto a la chocolatería San Ginés, el cercano teatro será la primera marca invitada a vender sus productos oficiales
Europa Press
La Comunidad de Madrid, a través de la tienda oficial de Metro abierta el pasado septiembre en la estación de Ópera, ha puesto a la venta tazas, botellas, velas con el logotipo y otros productos oficiales del Teatro Real.
Esta iniciativa, fruto de un acuerdo con la Fundación del Teatro Real, nace con el objetivo de "difundir su actividad y reforzar el vínculo entre el suburbano y el patrimonio artístico madrileño", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Además, la estación de Ópera, la más cercana al "coliseo operístico" de la ciudad, luce vinilos de gran formato en vestíbulos y pasillos, con imágenes icónicas del edificio y de algunas de sus producciones más destacadas, convirtiendo el espacio en un "escaparate cultural" para miles de viajeros.
Teatro Real se convierte así en la primera marca invitada a la tienda de Metro, que próximamente incorporará artículos de otras entidades, ampliando su oferta y consolidándose como un "punto de encuentro entre movilidad y arte".
Esta estación celebró su centenario el pasado mes de octubre, motivo por el que la compañía metropolitana inauguró en su vestíbulo principal una nueva tienda de productos oficiales, que se suma a las de Plaza de Castilla y Sol, así como a los puntos de venta situados en la exposición de trenes clásicos de Chamartín y en el museo Nave de Motores de Pacífico.
Para conmemorar estos cien años, el suburbano lanzó un artículo exclusivo en colaboración con la histórica chocolatería San Ginés: una churrera con chocolate y dos tazas decoradas, que se convirtió en uno de los productos más demandados por madrileños y turistas.
La tienda corporativa de Metro de Madrid, desde que comenzó su andadura en 2012, ha ampliado su catálogo con libros, complementos para el hogar, artículos para niños y mascotas, e incluso piezas únicas procedentes de las estaciones, como la antigua señalética de Santiago Bernabéu, agotada en apenas media hora.
Entre los productos con más éxito, destaca el jersey navideño, que cada año bate récords de ventas y se ha consolidado como un "auténtico icono". Además de los establecimientos físicos, los usuarios pueden adquirir los artículos en la web oficial.
