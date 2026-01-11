La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) habilita desde este domingo dos servicios especiales de autobús entre Cuatro Caminos y Legazpi por el cierre anticipado de la Línea 6 de Metro a las 23:00 horas de domingo a jueves.

EMT habilita dos servicios especiales de autobús entre Cuatro Caminos y Legazpi por cierre anticipado en L6 de Metro / EMT MADRID

Desde este mismo día 11, la 'Circular' del suburbano dejará de prestar servicio a las 23.00 horas de domingo a jueves y se retomará a las 06.00 horas del día siguiente, mientras que los viernes y sábados se mantendrá el horario habitual (de 06.00 a 01.30 horas).

Una modificación de horarios motivada por las obras para instalar las puertas de andén en las 28 estaciones de la línea que son imprescindibles para completar la automatización de la 'Circular' en 2027.

Durante el tiempo que duren los trabajos, dos líneas especiales de autobús de la EMT que empezarán a funcionar este mismo domingo cubrirán en superficie el recorrido de la L6 entre las 23:00 horas y la 01:00 horas.

El servicio SC1 circulará entre Cuatro Caminos y Legazpi, con un primer servicio a las 23:00 horas desde cabeceras y paradas intermedias (Cuatro Caminos, Argüelles, Alto de Extremadura, Laguna, Oporto, Legazpi, Sainz de Baranda y Avenida América).

El último servicio saldrá a las 02:10 desde Cuatro Caminos en dirección a Legazpi y a las 02:20 desde Legazpi en sentido Cuatro Caminos.

El servicio SC2, por su parte, circulará entre Legazpi y Cuatro Caminos, también con un primer servicio a las 23:00 horas desde cabeceras y paradas intermedias (Cuatro Caminos, Manuel Becerra, Méndez Álvaro, Legazpi, Plaza Elíptica, Carpetana, Príncipe Pío y Ciudad Universitaria).

El último servicio saldrá a las 02:10 desde Cuatro Caminos en dirección a Legazpi y a las 02:20 desde Legazpi en sentido Cuatro Caminos.