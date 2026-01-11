Jacinto de la Cruz (Salt Room): "Algunos deportistas vienen a respirar en un ambiente saturado de sal para mejorar su resistencia"

¿Qué es esto de la haloterapia?

La haloterapia es una terapia totalmente natural, libre de medicamentos, que consiste en respirar un ambiente saturado por micropartículas de sal natural de origen mineral. Está clínicamente demostrada su eficacia para afecciones pulmonares y proporciona importantes beneficios a las personas con problemas respiratorios y dermatológicos.

¿Dónde conoció esta técnica?

Su origen y donde nosotros lo conocimos es en Polonia, las minas de sal de Wieliczka, cerca de Cracovia, donde los médicos advirtieron que los trabajadores de la mina de sal no tenían problemas respiratorios y comenzaron a estudiar los beneficios que la inhalación de sal tenía para el sistema respiratorio.

¿Está recomendada para alguna patología en concreto?

Está especialmente indicada para procesos de bronquitis, bronquiolitis, asma, alergias y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), en problemas respiratorios y para problemas dermatológicos como psoriasis, dermatitis atópica o acné, además de los beneficios para el estrés, porque nuestras salas son muy relajantes.

La sal inhalada, no ingerida, no altera en absoluto la presión sanguínea. No hay ninguna contraindicación para personas hipertensas

Siempre nos han dicho que con la sal había que tener cuidado por las subidas de tensión, pero usted le han encontrado otro fin.

Tienen un espacio para niños, ¿no?

Hay una sala infantil para niños a partir de los tres meses, en la que pueden jugar, ver dibujos y estar entretenidos mientras respiran. Entran acompañados de un adulto.

¿Cuántos ambientes diferentes relacionados con la sal ofrecen?

Tenemos diferentes salas, además de la de niños, para adultos, grupos, uso individual o en pareja. Hay una sala con sal del Himalaya y otra sala, única en España, con vapor de sal, especialmente indicada para la piel o para experiencias relajantes tipo spa.

¿Cuánto tiempo dura una sesión?

La sesión dura 50 minutos, salvo los packs con masaje que duran 80 minutos en total.

Una de las salas de Salt Room, en la calle Fernández de los Ríos, en Madrid. / EPE

¿Y qué es lo más habitual, venir todas las semanas o ustedes qué recomiendan?

Depende del proceso infeccioso. Para problemas como asma, bronquitis crónica o EPOC, recomendamos ciclos de alrededor de 15 sesiones con una frecuencia mínima de dos o tres por semana. Si pueden hacerlas seguidas a diario, mejor. No hay ninguna contraindicación.

Ofrecen también masajes y clases de yoga.

Hay packs con complementos de masaje relajante o reflexología podal, y también se realizan clases de yoga o meditación en las salas de sal.

Teniendo un negocio así, entiendo que usted hará uso de ello de vez en cuando.

Por supuesto, al menor síntoma de resfriado, sesión de haloterapia.

La sal de suelo, paredes y techo viene de minas de Polonia. La de los halogeneradores es una sal pura de tipo farmacéutico, 99% cloruro sódico

¿Sale más relajado uno cuando lleva un negocio así?

Sin duda. El ambiente, la música y las toneladas de sal generan una gran cantidad de iones negativos (los buenos) que hacen que resulte un trabajo muy gratificante, con el añadido de que todo el mundo sale encantado por el relax y la mejoría respiratoria.

¿Qué tipo de cliente es el que suele frecuentar este espacio?

Hay una gama muy amplia de clientes, desde niños con problemas respiratorios, especialmente bronquiolitis, mocos y otitis, hasta jóvenes y adultos con algún problema del tipo del asma o alergia, deportistas que lo hacen para mejorar su capacidad respiratoria e incrementar su resistencia en pruebas físicas y gente mayor con problemas más complicados como EPOC o bronquitis y bronquiectasias crónicas, que mejoran sensiblemente su estado y bienestar.

Por último como curiosidad, ¿de dónde viene toda la sal que utilizan?

La sal de suelo, paredes y techo, es sal mineral sin procesar y viene de las minas de sal de Polonia. La sal usada por los halogeneradores, que son las máquinas que la impulsan dentro de las salas, es una sal pura de tipo farmacéutico, 99% cloruro sódico, adecuada para respirar.