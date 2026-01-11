Ifema se prepara para un 2026 intenso con la llegada de la Fórmula 1 y más de 60 eventos

La Comunidad de Madrid encara 2026 con una agenda de actividad ferial especialmente intensa, con Ifema Madrid como epicentro. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la región ha aprobado hasta el momento un calendario que concentra el grueso en la capital y, en particular, en el recinto ferial, donde se desarrollarán 62 actividades.

El arranque llegará del 12 al 14 de enero con PMG Promogift, el Salón Internacional del Regalo Promocional, que celebrará su 18ª edición. El evento prevé la participación de más de 160 empresas de 12 países y un espacio de 6.041 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 7,3 % respecto a la edición de 2025.

En la programación de estas jornadas se tratarán algunos de los temas de mayor interés para los profesionales, como la inteligencia artificial en la PTO y el futuro de la impresión, las nuevas oportunidades de negocio que suponen las licitaciones, los nuevos retos que plantean el e-commerce y la venta online, o la experiencia de Francia en la venta a través del objeto.

Enero y febrero: de Promogift a Fitur y las ferias de tendencias y retail

El primer gran punto de atracción del año volverá a ser Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero con México como País Socio, y con el objetivo de impulsar negocio, cooperación institucional e intercambio de conocimiento en un contexto de cambios en la industria turística. La feria se presenta bajo el lema "Donde empiezan los viajes" y sitúa la sostenibilidad como eje de competitividad y fortalecimiento del sector. Después llegará el turno de Madrid Fusión Alimentos de España 2026, que tomará IFEMA MADRID (pabellón 14) del 26 al 28 de enero. La cita celebrará su 24ª edición bajo el lema "El cliente toma el mando", un guiño a la nueva realidad gastronómica en la que el comensal deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio. Además, será la edición más internacional hasta la fecha, con más cocineros extranjeros que españoles sobre el escenario principal.

El Auditorio de Madrid Fusión, donde se hace la magia. / Madrid Fusión

Ya en febrero, el calendario suma otras citas destacadas: Intergift (4-7 de febrero), la Feria Internacional del Regalo y la Decoración, con más de 250 marcas que han confirmado participación; y, en paralelo, Bisutex (5-7 de febrero), centrada en bisutería y complementos, y Momad (5-7 de febrero), el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, con foco en tendencias, sostenibilidad y moda española.

Primer trimestre: cultura pop, seguridad, arte y educación

Entre las citas destacadas del primer trimestre se encuentran Japan Weekend (14 y 15 de febrero) y Sicur (24 al 27 de febrero), el gran encuentro dedicado a la seguridad. También en febrero, CoffeeFest Madrid 2026 se celebrará del 14 al 16 en Ifema (pabellón 14), con entradas desde 20 euros por jornada o 40 euros el abono de tres días, y un programa que va más allá de la degustación para poner el foco en la cultura del café: orígenes, procesos, tostado, métodos, competiciones y divulgación para profesionales y aficionados. El 16 de febrero acogerá además la gala internacional de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, una cita que refuerza el papel de Madrid en el circuito del café de especialidad. En palabras de su director, César Ramírez, "no somos un país productor y para entender el café hay que remontar al origen".

Ya en marzo, Ifema Madrid recibirá ARCOmadrid (4-8 de marzo), que en 2026 celebrará su 45ª edición bajo el lema "ARCO2045: El futuro", con espacios pensados para explorar nuevos lenguajes y escenarios del arte contemporáneo.

Ambiente en la última edición de ARCOmadrid. / Cedida

También en marzo se celebrarán Expodental e Iberzoo Propet (ambas del 11 al 13 de marzo) y Aula, que se extenderá hasta el 15 de marzo. Expodental reforzará su perfil profesional como punto de encuentro de la industria dental, mientras que Iberzoo Propet se centrará en el animal de compañía, con cifras de referencia de más de 21.000 profesionales y más de 240 empresas expositoras. Aula, por su parte, volverá a dirigirse a estudiantes y familias en el tramo decisivo de elección académica y profesional.

El mes cerrará con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (18-21 de marzo), con la participación prevista de 30 diseñadores y el objetivo de reforzar su papel como plataforma de referencia del diseño español.

De mayo a final de año: inmobiliario, agroalimentación, belleza y esports

El calendario de 2026 continuará en mayo con Sima, encuentro internacional del sector inmobiliario residencial orientado a conectar profesionales, inversores y público. Tras el verano, The District llegará en septiembre como uno de los grandes eventos del inmobiliario a escala europea, con previsión de 15.000 profesionales. En otoño, el recinto albergará Fruit Attraction (6-8 de octubre) y Salón Look (30 de octubre-1 de noviembre), y el año se cerrará con Gamergy, uno de los principales eventos presenciales de entretenimiento y esports.

Otros eventos en la región: Cibeles, Neptuno, Hipódromo y ferias locales

Más allá de Ifema, la Comunidad también ha aprobado actividades en otros espacios de la región. En la capital figuran Art Madrid (4-8 de marzo) en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y JustMad (5-8 de marzo) en el Palacio de Neptuno. En el Hipódromo de la Zarzuela está prevista Sicampo (8-10 de mayo).

Valla con el logo de Madring cerrando el acceso a la obra. / Alba Vigaray / t

En septiembre llegará la Fórmula 1 a Madrid con el Gran Premio de España, previsto del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito urbano MADRING, en el entorno de IFEMA Madrid, junto al aeropuerto, con un trazado que combinará calles públicas y zonas privadas.

El calendario se completa con citas en distintos municipios, como el Mercado del Siglo de Oro de Navalcarnero (28-30 de agosto), la Feria Medieval de Buitrago de Lozoya (3-6 de septiembre), la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas (16-20 de septiembre) y BeerMad en la Casa de Campo (25-27 de septiembre).