SUCESO EN MADRID
Un hombre de 42 años, grave tras una agresión en José Abascal: intubado y trasladado al Hospital Clínico
SAMUR-Protección Civil estabilizó al herido por un traumatismo craneoencefálico y la Policía investiga lo ocurrido
Madrid
Un hombre de 42 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una agresión en el número 56 de la calle José Abascal, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
Sanitarios de SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Debido a su estado, el equipo médico ha tenido que intubarlo antes de su traslado al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado en estado grave.
La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario hasta el hospital.
