BANDAS CRIMINALES
Desmantelado en Madrid un grupo criminal formado por componentes de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two
Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento
EP
La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two, que conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.
En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. Durante los últimos meses del pasado año, se detectó un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.
Gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables. La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios.
Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento. Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.
