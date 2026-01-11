Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BANDAS CRIMINALES

Desmantelado en Madrid un grupo criminal formado por componentes de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two

Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento

Hay 17 personas investigadas y detenidas, entre ellos varios menores, por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, Extorsión y pertenencia a organización criminal.

Hay 17 personas investigadas y detenidas, entre ellos varios menores, por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, Extorsión y pertenencia a organización criminal. / Guardia Civil

EP

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two, que conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. Durante los últimos meses del pasado año, se detectó un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.

Gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables. La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios.

Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento. Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

