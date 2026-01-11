La Comunidad de Madrid reduce un 7,7% las actuaciones del GERA en 2025

La Comunidad de Madrid ha registrado en 2025 un descenso del 7,7% en las intervenciones del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos, con un total de 285 actuaciones frente a las 307 realizadas el año anterior. Así lo ha señalado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante su visita al Parque de Bomberos de Navacerrada, sede operativa de este servicio especializado.

Novillo ha atribuido esta bajada al “buen trabajo de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112”, destacando las campañas de prevención y concienciación dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana. Asimismo, ha puesto en valor la “excelente preparación y profesionalidad” de los integrantes del GERA, al que ha definido como “un referente internacional en rescates de montaña”.

La mayor parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con la asistencia a personas accidentadas o con problemas de salud, que sumaron 218 actuaciones, mientras que en 67 casos el operativo se activó para localizar a excursionistas perdidos.

Los fines de semana y los días festivos concentraron el mayor número de servicios, coincidiendo con una mayor afluencia de aficionados a la montaña. En el 65% de las intervenciones fue necesario el uso del helicóptero, mientras que el 35% restante se resolvió con medios terrestres.

Recomendaciones para excursionistas

Desde el GERA recuerdan la importancia de llevar siempre el teléfono móvil con batería suficiente y la aplicación My112 instalada, ya que permite enviar la ubicación exacta al Centro de Emergencias en caso de emergencia, acortando los tiempos de rescate y reduciendo riesgos.

Además, la función de seguimiento (Tracking) posibilita consultar las posiciones registradas en los diez días previos a la llamada, una herramienta especialmente útil para la localización de personas desorientadas o extraviadas.

Casi 6.000 rescates desde 1998

Creado en 1998, el GERA ofrece una respuesta especializada a emergencias en entornos de montaña, tanto en rescates como en búsquedas de personas accidentadas o perdidas, así como en operaciones que requieren técnicas de ascenso o descenso. Desde su puesta en marcha ha llevado a cabo cerca de 6.000 actuaciones.

El grupo cuenta con un helicóptero y una plantilla formada por un oficial jefe, un jefe supervisor, siete mandos intermedios, 54 rescatadores distribuidos en seis turnos, además de tres pilotos y dos mecánicos. Desde 2023, coincidiendo con su 25 aniversario, el dispositivo incorporó personal sanitario del SUMMA 112, que actualmente suma siete profesionales tras la última incorporación en diciembre de 2024.