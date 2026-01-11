INCENDIO EN MADRID
Arde una nave de lacados y barnices en Humanes y queda afectada por completo
Once dotaciones de Bomberos de Madrid han sofocado el incendio en una nave industrial en la localidad madrileña
Madrid
Once dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido este domingo a primera hora de la mañana un incendio declarado en una nave industrial de lacados y barnices en Humanes, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.
El fuego ha afectado por completo el interior de la nave, que ha quedado dañado en su totalidad por las llamas y el humo. El SUMMA 112 se ha mantenido en el lugar en preventivo durante la intervención, sin que se hayan registrado heridos.
