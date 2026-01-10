Una mujer herida grave al ser atropellada cuando cruzaba por una avenida de Getafe

Una mujer de 42 años ha resultado herida grave al ser atropellada este sábado por la noche cuando cruzaba por zona indebida una avenida de Getafe, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso ha ocurrido en torno a las 21:32 horas en la Avenida de Juan Carlos I de Getafe.

La mujer atropellada sufrió un traumatismo cranoencefálico severo y, tras ser estabilizada, fue trasladada con pronóstico grave al hospital Doce de Octubre de Madrid. La Policía Local investiga el accidente.