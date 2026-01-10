Las mejores obras de arte callejero del mundo están en Madrid: estos son los tres distritos donde puedes verlas

Madrid vuelve a situarse en el mapa mundial del arte urbano. La plataforma internacional Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España para competir por ser el título de mejor mural del mundo de 2025, entre ellos dos madrileños: "Persigue tu estrella" de Leyvel en el distrito madrileño de Moratalaz, "Niños perdidos" de Murfin en Fuenlabrada y "Fireman" de Sfhir en Álcada de Henares.

El arte callejero madrileño aspira este año a uno de los mayores reconocimientos internacionales del sector. La plataforma Street Art Cities es la que recoge propuestas de todo el mundo para elegir el mejor mural de todo el año. El proceso de selección combina la valoración de un comité internacional de expertos y del voto del público.

¿Puede un mural cobrar vida?

La artista Leyvel, conocida en redes como @leyvel.es, lo tiene claro y la respuesta es afirmativa. En el CEIP Regimiento Inmemorial del Rey del distrito de Moratalaz está la prueba. Este colegio es testigo de que un mural interactivo no solo es posible, sino que además se le puede considerar una referencia internacional en el arte callejero.

"Persigue tu estrella", el gran mural de la joven madrileña Leyre Pérez Velasco, llama la atención por la paleta cromática de fantasía que tiene por protagonistas un gran lince y una mariposa que cobran vida gracias a la realidad aumentada. La obra se enmarca dentro del proyecto de arte urbano Muraltalaz, con el objetivo de embellecer el barrio. Leyre ha compartido el proceso por sus redes sociales.

Un viaje de Fuenlabrada a París

"Niños perdidos", el mural de Murfin en Fuenlabrada / Ayuntamiento de Fuenlabrada

El artista Murfin, en redes @bymurfin, quiere situar a Fuenlabrada a la cabeza del arte urbano en todo el planeta. Su obra "Niños Perdidos" en la calle Telesillo, 1 de la localidad, está protagonizada por una niña que abraza a un cocodrilo de juguete. Destaca la mirada de la niña y la amplia gama de colores que hace que no pase desapercibido. Su autor es original de Andalucía, pero vive y trabaja en Madrid, donde tiene su estudio desde finales de los 90. Su estilo pretende romper fronteras creativas y mediante su arte persigue la aspiración de crear un lenguaje universal basado en la sensorialidad y la libertad.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada está comprometido con la causa y va a hacer lo posible por llevar a lo más alto a la obra ubicada en su localidad. Tras haber sorteado un viaje a Berlín que apoyó a la obra a ser elegida como la mejor del mundo en el mes de octubre, ahora sortea un viaje a París en su página web entre aquellos que voten por "Niños perdidos" como el mejor mural de 2025.

Por los que se juegan la vida

El artista madrileño Sfhir, conocido en redes sociales como @sfhir, basa su técnica en diseccionar la realidad y plasmarla de un modo gráfico. En esta ocasión, ha querido rendir homenaje al cincuenta aniversario de los bomberos de Alcalá de Henares. El mural representa a un bombero genérico en su entorno laboral, en honor a todos los que han pasado por el parque.

Con esta obra el artista pone en relieve que detrás de cada uniforme hay una historia, una vocación y un compromiso por el bien común. Es una muestra del valor de quienes están dispuestos a arriesgar la vida por los demás.

"Fireman", del artista urbano Sfhir / REDES

Solo queda votar

En la elección del mejor mural del mundo 2025 puede participar el público a través de una votación que permanecerá abierta durante todo el mes, hasta el próximo 31 de enero de 2026 a las 15 horas. Los murales madrileños compiten con trabajos de países como Argentina, Australia, Suiza o Serbia. La pasada edición triunfó una obra situada en Fene, La Coruña, firmada por el artista Cristóbal Persona. A través de su página web oficial cualquier usuario puede elegir su favorito. Ahora es el momento de que decidas el tuyo.