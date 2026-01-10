La madrileña Pilar Rubio rompe a llorar en 'El Desafío' y se encara con la organización: "Os habéis pasado"

En la última entrega de El Desafío, emitida recientemente en Antena 3, se vivió un momento cargado de emoción y tensión que marcó la sexta temporada del programa. Todo ocurrió durante una prueba de conducción extrema a cargo de Patricia Conde, quien tuvo que enfrentarse a una rampa inclinada y sortear múltiples obstáculos, poniendo a prueba su habilidad y reflejos en condiciones complicadas.

El incidente ocurrió durante la gala emitida el 9 de enero de 2026. La miembro del jurado rompió a llorar y se encaró con la organización del programa tras una prueba que consideró excesiva o mal planteada.

Un reto extremo

La dificultad del reto no pasó desapercibida para los miembros del equipo ni para los espectadores. Patricia Conde reconoció la complejidad antes de iniciar su prueba: “Es muy difícil manejar los pedales así y tampoco tengo mucha visión. Tienes una pequeña referencia, pero vas un poco a ciegas…”, explicó, dejando claro el riesgo que implicaba la maniobra.

Mientras la participante superaba cada tramo con destreza, Pilar Rubio, íntima amiga de Conde, no pudo contener la preocupación. La presentadora interrumpió brevemente la dinámica del programa para dirigirse al equipo organizador, expresando su malestar por la peligrosidad del reto. “Creo que os habéis pasado porque se podía haber caído (…) No le pongáis más pruebas así”, dijo visiblemente afectada, entre lágrimas.

No es la primera vez que Rubio critica la dureza del programa, habiendo cuestionado anteriormente retos específicos por su extrema dificultad o por considerarlos injustos. “Quería que se terminase ya la prueba porque lo estaba pasando mal. A Patricia le tengo un cariño especial y no quería que le pasase nada ahí”, afirmó, mostrando una faceta más humana y cercana ante la audiencia.

A pesar de la intensidad del desafío, Patricia Conde logró completar la prueba con éxito, recibiendo elogios tanto del público presente como del jurado. Juan del Val, uno de los miembros del equipo, reconoció la valentía de la participante: “He pasado miedo de verdad. Ha sido una prueba emocionante. A veces estas pruebas de coches y maquinarias no lo son tanto y hoy sí, así que enhorabuena”, afirma.

Santiago Segura apoya a Pilar

Santiago Segura también compartió su impresión sobre la situación, admitiendo que la tensión le había afectado emocionalmente: “Odio las pruebas de los coches, pero por primera vez he sentido emoción y angustia, quizá por el cariño que te tengo, Patricia. Creo que va a ser de las primeras veces que valore bien una prueba de coches”, comentó, destacando la mezcla de riesgo y espectáculo que caracteriza al programa.

Conde, por su parte, agradeció los elogios y el apoyo recibido, explicando que se había enfrentado a un desafío inédito en su carrera televisiva. “Estoy muy emocionada porque quería hacerlo bien. Es verdad que llevo muchos años, pero es la primera vez que me arriesgo a algo así. Estaba buscando emociones fuertes. Era esto o echarme novio y he dicho: esto, esto”, aseguró con una sonrisa, demostrando su espíritu aventurero y su determinación.