Madrid licita por 1,2 millones el mantenimiento del Ramón y Cajal y sus centros adscritos, con foco en electricidad y climatización

La Comunidad de Madrid acometerá obras de conservación y mantenimiento en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, así como en centros de especialidades y de salud mental adscritos al complejo, con especial atención a la renovación de las instalaciones eléctricas y de climatización.

El Gobierno regional ha licitado un contrato por 1.197.792,9 euros (IVA incluido), con un plazo de un año y posibilidad de prórroga por otro, según la documentación consultada por Europa Press.

Los trabajos abarcarán el conjunto de elementos, espacios e infraestructuras tanto del hospital, inaugurado en 1977, como de los siguientes centros vinculados: el Centro de Especialidades Pedro González Bueno, el Centro de Especialidades Emigrantes, el Centro de Salud Mental de Hortaleza, el Centro de Salud Mental de San Blas y el Centro de Salud Mental Barajas.

El contrato incluye "la totalidad de las instalaciones" y, de forma específica, las correspondientes a electricidad y climatización, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento, su actualización permanente y el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y de la normativa vigente, según recoge Europa Press.

Desde el centro hospitalario se subraya que la conservación y mantenimiento de las instalaciones de estos edificios "no es una mera conveniencia, sino una necesidad imperiosa y prioritaria que asegura la continuidad del servicio público sanitario, garantizando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la salvaguarda de un servicio crítico para el funcionamiento del hospital".

En este sentido, el hospital recuerda que un fallo eléctrico puede comprometer áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y otros servicios asistenciales esenciales, "afectando gravemente la capacidad de respuesta del centro y poniendo en riesgo la vida de los pacientes". En la misma línea, apunta que se trata de "una obligación legal y técnica indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes, del personal sanitario y de los equipos críticos necesarios para la prestación del servicio, y asegurar la continuidad de la actividad asistencial y no asistencial propia del hospital".

Rehabilitación de la fachada: 14,3 millones y 11 meses y medio de obra

Esta licitación se suma a la gran obra de rehabilitación integral de fachadas y envolvente del Ramón y Cajal, iniciada el pasado abril, que cuenta con una inversión de 14,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses y medio. En total, se instalarán 2.236 ventanas —equivalentes a 3,13 kilómetros si se alinearan— y 60,2 kilómetros de placas para recubrir las fachadas, lo que supone 43.000 metros cuadrados de superficie.

El proyecto contempla cuatro actuaciones. La primera se realizará en el edificio principal, donde se abordarán, entre otras medidas, la mejora de las condiciones térmicas y la renovación de la carpintería de aluminio y los vidrios de las ventanas.

La segunda tendrá lugar en las instalaciones del hospital en el apeadero de Renfe Cercanías, con actuaciones como la colocación de un nuevo revestimiento metálico. La parte que da a los andenes será tratada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), mientras que el Ejecutivo autonómico también instalará un nuevo revestimiento metálico.

La tercera incluye el remozamiento de las cubiertas interiores del patio sur izquierdo del edificio principal y la cuarta afectará a las marquesinas de la zona de consultas externas.