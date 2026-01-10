CONCURSO
La fachada del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares opta al premio a Mejor Mural del Mundo
La votación online permanece abierta hasta el 31 de enero
EP
La obra conmemorativa del 50º aniversario del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, que decora la fachada norte de la torre de prácticas de esta infraestructura pública regional ha sido nominada finalista al Mejor Mural del Mundo (Best Mural of the World 2025).
La creación, realizada por el artista urbano Shfir, fue inaugurada oficialmente el 9 de junio de 2025 y ha sido una de las 50 elegidas para hacerse con este galardón internacional, recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Representa a un bombero del Cuerpo madrileño que sostiene una manguera soltando agua, con el objetivo de homenajear a estos servidores públicos y mostrar la importancia de la labor que ejercen en la sociedad. Este mensaje fue recalcado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su mensaje de Fin de Año.
El galardón, además del prestigio artístico, contribuye a visibilizar la ciudad alcalaína donde se ubica la obra, además del reconocimiento al trabajo de su autor. El concurso está promovido por la plataforma internacional Street Art Cities, en la que aficionados al arte urbano comparten fotografías de diseños realizados en cualquier parte del mundo.
Un comité internacional integrado por expertos selecciona un centenar de obras, de las que la mitad acceden a la final para competir por el título. La votación online permanece abierta hasta el 31 de enero.
