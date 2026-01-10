LO NUEVO
Jack's Club: el nuevo club clandestino de alma escocesa, donde la noche se saborea despacio (y no se fotografía)
Entre cócteles con historia, piano en directo y una estética old money de acento británico, el Hotel Thompson nos transporta a los salones secretos de Edimburgo, sin salir del centro de la capital.
Eva Céspedes
Bajo la lluvia fina que parece no mojar y ese cielo gris encapotado, Edimburgo se desliza entre callejones de piedra, bibliotecas secretas y tabernas donde el tiempo se detiene al caer la noche. Ese mismo espíritu, el de las historias susurradas a media voz, las copas servidas sin prisa y la elegancia que no necesita ser explicada, acaba de aterrizar en pleno centro de Madrid. Y no, no hace falta cruzar el mar ni coger un avión, basta con bajar unas escaleras en el Hotel Thompson Madrid.
Un rincón secreto con acento escocés
En el sótano del hotel, en la plaza del Carmen, se esconde Jack’s Club, el nuevo speakeasy (bar clandestino) que recupera la esencia de los clubes privados británicos con una sofisticación casi cinematográfica. Un espacio que parece sacado de George Street, una de las arterias más distinguidas de Edimburgo, donde los gentlemen’s clubs fueron el gran refugio de intelectuales, viajeros y amantes del buen vivir.
Un lugar tan mágico como el corazón escocés, que te envuelve y te teletransporta sentimentalmente. Las paredes, que pertenecieron a la antigua Iglesia de San Luis Obispo, conservan arcos, relieves y más de dos siglos de historia. Como si la ciudad hubiera decidido guardar un secreto y compartirlo solo con quienes saben mirar y saborear despacio.
El concepto nace de la imaginación de Murray Lemmon, creador del espacio, y de los recuerdos de la biblioteca del abuelo de Jack: velas que se consumen lentamente, cartas olvidadas sobre la mesa, copas generosas y conversaciones que se alargan hasta el amanecer. Un homenaje al placer, tan escocés, tan británico, de estar presente.
La coctelería sigue ese mismo hilo narrativo. Cada cóctel es un capítulo, una historia inspirada en la literatura, el folclore y los paisajes de la fantasiosa ciudad, así como en los recuerdos familiares de Jack. Ingredientes bien elegidos, presentaciones sobrias y una invitación clara: beber sin prisa, saborear el momento. Disfrutar.
Piano bar, cócteles y un ambiente que te envuelve
En un ambiente íntimo de iluminación tenue, el piano bar se convierte en el protagonista, marcando el ritmo de la velada. De jueves a sábado, un pianista interpreta versiones muy personales de rock, pop, soul y jazz, creando una atmósfera cálida y envolvente. Conforme avanza la noche y el reloj se estira, la música evoluciona suavemente hacia sonidos funk y house elegante, animando el ambiente sin romper esa nostalgia sofisticada de la ciudad encantada.
El verdadero lujo de la intimidad
Maderas nobles, cuero pulido, sofás Chester, tonos marrones y tejidos escoceses construyen una estética old money con acento británico. Antigüedades, detalles en bronce y obras de inspiración campestre del artista Francisco Segarra refuerzan ese aire de club privado atemporal y auténtico, que no se deja llevar por modas. Aquí, la discreción es parte del ritual. No se permiten fotografías ni vídeos. La intimidad manda. Y en tiempos de exposición constante, ese gesto se siente como el verdadero lujo.
Abierto todos los días de la semana, Jack’s Club se suma a la escena nocturna más refinada de Madrid como un refugio para quienes buscan algo más que un cóctel bien hecho: una experiencia, una atmósfera, un viaje. Un lugar donde la elegancia se mezcla con la nostalgia y donde, por unas horas, el ruido de la capital se silencia, dejando paso a los clandestinos pubs escoceses, en los que se viven las mejores historias.
