FÚTBOL
Ya hay fecha para el Real Madrid-Barcelona de la Copa de la Reina
El Barça y el Real Madrid se enfrentarán a partido único en Madrid, en unos cuartos de final que se disputarán sin VAR y con emisión en abierto
El Clásico de los cuartos de final de la Copa de la Reina ya tiene día y hora. FC Barcelona y Real Madrid se medirán el jueves 5 de febrero a las 21.00 horas, en Madrid, en una eliminatoria a partido único, sin VAR y en abierto por Teledeporte.
Las azulgranas alcanzaron los cuartos tras imponerse con claridad al Deportivo Alavés (1-6) en octavos, en el estreno del equipo en la competición. Kika Nazareth, Schertenleib, Graham Hansen y Serrajordi firmaron los goles, además de dos tantos en propia puerta de las locales.
Por su parte, el Real Madrid accedió a esta ronda tras eliminar al Espanyol con un contundente 0-4. En Europa, eso sí, las blancas no lograron la clasificación directa y deberán medirse al Paris FC también en febrero en una ronda previa de la Champions, de la que también saldrá el rival del Barça en cuartos.
En la previa liguera ante el Madrid CFF, Pere Romeu valoró el sorteo con claridad: “Eliminatoria, partido único, en campo rival, contra el Madrid, que se ha reforzado muy bien y que lo está haciendo bien. Partido a vida o muerte contra el rival más competitivo que tenemos aquí”. Palabra de míster
