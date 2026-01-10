Entramos en la casa de Patricia Conde a las afueras de Madrid: un precioso chalet en el campo, con huerto propio y jardín con piscina

Si algo define a Patricia Conde es ser una mujer muy polifacética. A sus 47 años, no solo triunfa como presentadora de televisión, sino que también se ha lanzado a otros proyectos muy interesantes y donde ha demostrado estar a la altura.

La vallisoletana estrena en Netflix la cuarta temporada de la exitosa serie 'Machos Alfa', donde se pone en la piel de Jimena, al mismo tiempo que se lanza a superar pruebas extremas en 'El desafío', el concurso de retos de Antena 3 que arranca nueva edición con ella como una de sus grandes fichajes y donde se enfrentará a otros famosos como María José Campanario, Eva Soriano, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas y José Yélamo.

Mientras encadena todos estos proyectos, lejos de los focos y los platós, Patricia Conde ha levantado su propio "búnker de felicidad", una casa de campo a las afueras de Madrid en la que se refugia con su hijo Lucas y sus animales, y donde ha encontrado la paz y el equilibrio.

Un refugio en el campo cerca de Madrid

Tras años viviendo en un piso de 200 metros en La Moraleja, Patricia Conde decidió en 2021 mudarse a una casa de campo rodeada de vegetación, "viendo ardillas" y con huerto propio, buscando una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza. El chalet, de dos plantas y con un gran jardín, está situado en un entorno rural cercano a Madrid, lo bastante apartado como para desconectar pero lo suficientemente cerca para seguir conectada a los rodajes, grabaciones y directos que marcan su agenda. Allí vive con su hijo Lucas, al que ha criado prácticamente en ese entorno de campo, y convive también con sus perros y otros animales que aparecen a menudo en sus redes sociales.

Patricia Conde define esta casa como un refugio emocional en el que se permite bajar el ritmo, cocinar, leer o simplemente estar, lejos de la exposición constante que implica su trabajo. Esa búsqueda de equilibrio se refleja en cada decisión: desde la mudanza al campo tras la pandemia hasta el diseño de los espacios exteriores, con zonas de césped, un porche para comidas al aire libre y un huerto donde cultiva especias, frutas y hortalizas que luego utiliza en sus recetas sin gluten.

Un salón amplio, blanco y muy luminoso

El corazón de la casa es un salón amplio y muy luminoso, dominado por los blancos y la madera, que combina estética nórdica con un punto clásico y muy personal. El parqué de madera recorre buena parte de la vivienda y se combina con paredes blancas y un gran muro en gris antracita que aporta profundidad y hace de telón de fondo para la zona de estar. El protagonista absoluto es un gran sofá de color blanco en forma de ele, repleto de cojines, que mira hacia una pared con una gran estantería y la televisión, creando un espacio pensado para maratones de series, cine y ratos de sofá con Lucas.

Las librerías llenas de libros, fotos en blanco y negro enmarcadas en negro y una chimenea integrada bajo la tele completan ese aire de salón vivido, donde conviven el diseño y los recuerdos. El comedor se abre a continuación, con una mesa larga blanca y sillas de diseño en el mismo tono, pensada para comidas con amigos y familiares, siempre con vistas al jardín gracias a los grandes ventanales que inundan de luz toda la planta baja.

La cocina azul celeste donde prepara sus recetas

Si hay una estancia icónica en la casa de Patricia es la cocina, convertida en auténtico plató doméstico de muchas de sus publicaciones e incluso en aula improvisada de cocina, una de sus grandes pasiones. Celíaca y muy activa en la divulgación de recetas sin gluten, la presentadora ha ido mostrando cómo esa cocina se ha convertido en su laboratorio gastronómico, con una distribución muy funcional y un guiño de color que la diferencia del resto de la vivienda.

El suelo de parqué deja paso aquí a grandes baldosas blancas y, sobre ese lienzo neutro, irrumpe el azul celeste como color protagonista de los muebles. Una amplia encimera recorre la pared de la ventana al jardín y, en el centro, una gran isla azul con encimera de madera concentra la zona de cocción y trabajo, coronada por una columna extractora en gris que aporta un toque industrial. Es un espacio luminoso, con salida directa al exterior, donde conviven pequeños electrodomésticos, vajillas, libros de cocina y fotografías de iconos del cine, subrayando su mezcla de gastronomía y cultura pop.

Un dormitorio con guiños clásicos y detalles de Ikea

En la planta alta se encuentra el dormitorio principal, un espacio amplio, muy luminoso y con vistas al jardín a través de varias ventanas, que mantiene la gama de blancos y tonos claros del resto de la casa. La cama está vestida completamente en blanco y se remata con un cabecero de estética antigua en color dorado, que añade un punto romántico y casi palaciego al conjunto.

Entre los muebles destaca una pieza que ha dado mucho que hablar: la cómoda Hemnes de Ikea, convertida ya en icono de la decoración asequible y que en su caso se integra en una estética cuidada pero sin ostentación. Los espejos están presentes tanto en el dormitorio como en otros rincones de la casa y multiplican la luz y la sensación de amplitud, y se combinan con pequeños muebles con incrustaciones y objetos personales que hablan de viajes, recuerdos y momentos clave de su trayectoria.

El jardín y la piscina para disfrutar al aire libre

El exterior es una extensión natural del interior y uno de los motivos principales por los que Patricia se enamoró de esta casa de campo. El jardín ofrece grandes zonas de césped y vegetación, un pequeño huerto en el que cultiva hierbas aromáticas, frutas y verduras, y una terraza o porche pavimentado con mesa y sillas donde organiza comidas, paellas y planes con amigos.

En algunas imágenes se aprecia también una piscina exterior, integrada en la zona de terraza, que convierte este espacio en un pequeño oasis para los meses de calor.

Desde este chalet Patricia Conde se prepara para sus grandes retos profesionales, como el estreno de la cuarta temporada de 'Machos Alfa' y su paso por 'El desafío', sabiendo que, al volver a casa, le espera un refugio tranquilo, hecho a su medida, donde la vida discurre a otra velocidad.