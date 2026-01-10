Designación arbitral de última hora para el clásico Barça - Madrid de Supercopa

Cambio de última hora en el equipo arbitral del clásico de la final de la Supercopa de España que se disputará este domingo en Jeddah entre FC Barcelona y Real Madrid. La Real Federación Española de Fútbol se ha visto obligada a modificar la designación inicial debido a la lesión de Adrián Cordero Vega, que no podrá ejercer finalmente como cuarto árbitro del encuentro.

El colegiado del Comité Cántabro, designado hace apenas unos días por el CTA, se ha caído de la convocatoria a causa de unos problemas físicos en una prueba de que el exigente calendario también afecta al estamento arbitral. Ante esta situación, el Comité Técnico de Árbitros ha actuado con rapidez y ha nombrado a Adrián Quintero González como su sustituto para una final marcada por la máxima exigencia y exposición mediática.

Quintero asumirá un rol clave en el desarrollo del partido, ya que el cuarto árbitro es el encargado de sustituir al colegiado principal en caso de lesión o imposibilidad de continuar. Recordemos que el árbitro designado para dirigir la final es José Luis Munuera Montero, protagonista esta temporada de una de las grandes polémicas arbitrales tras el incidente verbal con Jude Bellingham que generó un intenso debate en el fútbol español por los insultos del inglés.

El resto del equipo arbitral se mantiene sin cambios. Íñigo Prieto y Antonio Martínez ejercerán como asistentes en las bandas, mientras que en la sala VAR estarán Daniel Trujillo como responsable principal y Davi Gálvez como asistente.