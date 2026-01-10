La Comunidad rendirá homenaje al Corral de la Morería, catedral del flamenco, con 6 espectáculos por su 70º aniversario

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid rendirán homenaje al Corral de la Morería, catedral del flamenco en la capital, con una programación especial que incluye seis espectáculos para celebrar los 70 años de este histórico tablao madrileño.

La cita se desarrollará del 16 al 31 de enero de 2026 con seis espectáculos de danza flamenca en la Sala de Cristal, protagonizados por grandes figuras del arte jondo, según ha trasladado el espacio cultural en un comunicado.

El ciclo contará con las actuaciones de Ana Morales, Belén López, María Moreno, Joaquín Grilo, Marco Flores y David Coria. Además, Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company estrenará en la Sala Roja Concha Velasco su segunda producción, la suite flamenca 'Morería', una pieza conceptual inspirada en la historia del mítico tablao.

Así, Ana Morales abrirá el homenaje el 16 de enero con 'Más que baile', una colección de piezas recopiladas e inéditas que recorren desde el minimalismo y la abstracción al corporativismo, explorando todas las posibilidades musicales y dancísticas del flamenco, desde el bajo eléctrico y la batería hasta la guitarra y la voz tradicional.

El 17 de enero, Belén López presentará 'Tiempos', cuya coreografía se inspira en los ritmos, palos y silencios del flamenco. El 23 de enero será el turno de María Moreno con 'Yo bailo', espectáculo derivado de su libro fotográfico publicado en 2020 junto a Susana Girón, que muestra un baile íntimo y desnudo, basado en la improvisación y la expresión pura.

Joaquín Grilo llevará al escenario 'Grilo' el 24 de enero, una propuesta alegre y moderna que respeta la tradición y combina guitarra, cante, palmas y baile alrededor de la soleá, bulerías y composiciones originales.

Marcos Flores presentará por su parte 'Flamencos de Cádiz' el 30 de enero, un recorrido por los estilos de la región jerezano-gaditana como zorongos, cantiñas, bulerías, siguiriyas y farrucas.

El cierre del ciclo correrá a cargo de David Coria el 31 de enero con 'Entre líneas', que parte de la memoria de los grandes maestros para explorar la vigencia del flamenco en el presente, cruzando tradición y contemporaneidad mediante un lenguaje que combina depuración minimalista e intensidad expresiva.

Por su parte, Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company estrenará 'Morería' del 16 al 18 de enero en la Sala Roja Concha Velasco, una suite de siete escenas que recrea la historia y momentos icónicos del Corral de la Morería, institución reconocida como el mejor tablao flamenco del mundo y único con restaurante galardonado con una Estrella Michelin.