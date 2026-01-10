EN ARROYOMOLINOS
La Comunidad de Madrid rinde homenaje al bombero fallecido en acto de servicio en Alcorcón
Arroyomolinos rinde tributo a su vecino fallecido en acto de servicio con un reconocimiento institucional y un memorial permanente
La Comunidad de Madrid ha participado este lunes en el homenaje a Sergio Benavente, uno de los dos bomberos fallecidos en acto de servicio el pasado mes de abril en Alcorcón. El tributo, organizado por el Ayuntamiento de Arroyomolinos —municipio del que era vecino—, ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Durante el acto, celebrado en el Parque de Los Carrizos, Novillo ha hecho entrega a la familia de Benavente de la Cruz al Mérito de la Agrupación de Protección Civil de la localidad. El bombero, de 27 años, perdió la vida junto a un compañero cuando ambos intervenían en la extinción de un incendio declarado en un garaje.
El consejero madrileño ha expresado su “profundo respeto, admiración y gratitud” hacia el joven fallecido, a quien ha definido como un ejemplo de “entrega, valentía y servicio público”, subrayando que su sacrificio “permanecerá siempre en la memoria colectiva de la región”.
El homenaje ha culminado con el descubrimiento de un monolito de piedra en su honor, un gesto simbólico con el que Arroyomolinos rinde tributo permanente a la labor y el compromiso de Sergio Benavente con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
