La Comunidad de Madrid prevé superar las 10.000 capturas de jabalíes esta temporada tras intensificar las medidas de control

La Comunidad de Madrid espera superar las 10.000 capturas de jabalíes en la temporada cinegética 2025-2026 tras intensificar y flexibilizar las medidas de control poblacional dentro del plan regional aprobado el pasado año, que tiene un horizonte de cinco años y busca reducir los accidentes de tráfico, los daños agrícolas y los desequilibrios en el ecosistema.

Así lo ha explicado el subdirector general de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, Ismael Hernández, quien en declaraciones a Europa Press ha recordado que la proliferación "muy por encima del número sostenible" de esta especie, sin apenas depredadores naturales en su edad adulta, obligó ya en abril de 2025 a declarar amplias zonas de la región como comarcas de emergencia cinegética.

En concreto, se declararon las zonas 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, así como a los términos municipales de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Villaviciosa de Odón. En la práctica, esto supone una gran parte de la Comunidad de Madrid.

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en la última temporada cerrada se abatieron en torno a 9.000 jabalíes en la región. A partir de estas cifras, la Administración autonómica estima que esa cantidad representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de la población total.

Según estas estimaciones, el número de ejemplares de jabalí que podría haber en la región oscilaría entre los 30.000 y 40.000 animales. Bien es cierto que esta estimación varía según la época del año y los ciclos reproductivos, en los que las hembras pueden llegar a parir hasta tres jabatos.

Intensificación de la caza

El plan permite intensificar la caza tanto en cotos de caza mayor como, de forma excepcional, en cotos de caza menor, además de autorizar controles poblacionales específicos fuera de los cupos habituales cuando se detecta una densidad excesiva. Entre las medidas extraordinarias figura también el uso de medios técnicos normalmente prohibidos en la caza deportiva, como visores térmicos, con el objetivo de aumentar la eficacia en la reducción de ejemplares.

En el ámbito urbano, donde la presencia de jabalíes se ha detectado en parques, campus universitarios y zonas próximas a viviendas, la Comunidad autoriza a los ayuntamientos a actuar mediante jaulas trampa, dardos anestésicos o arcos, una opción elegida para evitar el uso de armas de fuego y minimizar riesgos y alarmas entre la población. En áreas municipales menos pobladas, también se permite el abatimiento con armas de fuego bajo control.

El plan incluye además actuaciones preventivas en carreteras con alta siniestralidad, como el desbroce de zonas de refugio, la eliminación de vegetación próxima a la calzada o la instalación de vallados, con el fin de reducir los atropellos de fauna silvestre.

Peste porcina

Aunque esta normativa fue publicada meses antes de conocerse el brote de peste porcina declarado en Cataluña, la realidad ahora es que el plan rema también a favor de contener la posible expansión de la enfermedad a la Comunidad de Madrid.

Desde que se conoció el brote en Barcelona, la Comunidad de Madrid ha realizado en torno a 536 análisis de Peste Porcina Africana (PPA) en su laboratorio regional de sanidad animal, más de 200 de ellas a jabalíes y las 334 restantes a cerdos. El objetivo final es el de asegurar el buen estado de los cerdos que se encuentran en las 54 explotaciones y en las diferentes monterías en las que intervienen jabalíes.

Por otro lado, expertos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se reunieron con la Federación Madrileña de Caza para reforzar la actividad cinegética y aumentar el cupo de capturas de jabalí, ya que se ha comprobado su efectividad para controlar la superpoblación.

La Comunidad de Madrid prevé disponer de los datos definitivos de capturas de la temporada 2025-2026 cuando concluya la caza mayor, a finales de marzo, aunque confía en que las nuevas medidas permitan incrementar de forma significativa las cifras respecto al año anterior y avanzar en el equilibrio del ecosistema regional.