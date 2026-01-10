El Centro de Innovación Digitaliza Madrid recibió a más de 9.000 personas en cerca de 500 eventos celebrados en 2025

El Centro de Innovación Digitaliza de la Comunidad de Madrid recibió más de 9.000 personas en los cerca de 500 eventos celebrados durante el año 2025 para promover la transformación tecnológica en la región y conectar a la Administración con los ciudadanos.

Este espacio, que abrió sus puertas en octubre de 2024, permite escuchar sus necesidades y "mejorar los servicios público" y conectar con empresas y startups para fomentar un modelo de colaboración público-privada que refuerza el tejido industrial madrileño, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

A lo largo de este año, el Centro ha acogido encuentros sobre Ciberprotección, Inteligencia Artificial (IA), Innovación o Salud Digital, organizados tanto por organismos regionales, como la Agencia de Ciberseguridad, los clústeres autonómicos o Madrid Excelente, como por compañías nacionales e internacionales, entre las que destacan Cruz Roja, la aeronáutica Airbus, la plataforma de blockchain Alastria, la red de ejecutivos digitales CIONET o la asociación IndesIA.

Entre las actividades más relevantes de 2025 figuran dos competiciones, una de ellas organizada por el Ejecutivo autonómico que consistía en frenar un apagón informático provocado por ciberdelincuentes y que congregó a más de 70 estudiantes universitarios que estuvieron programando durante ocho horas. La otra, el Hackathon Europeo de Ciberseguridad Espacial, ha reunido a equipos de España, Italia, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca, situando a la región a la vanguardia de la innovación, la tecnología y la ciberdefensa.

Asimismo, este espacio ha sido sede de todas las etapas del Programa de Aceleración de Pymes del Gobierno regional, con la que más de 75 empresas han recibido formación y asesoramiento de expertos y han desarrollado un proyecto piloto de su idea de negocio, basada en Inteligencia Artificial. Además, Digitaliza Madrid ha acogido la iniciativa Digitaliza Challenge, en el que empleados públicos han presentado propuestas para mejorar los servicios que ofrece la Administración.

El proyecto ganador, Agile, es un software que facilita el trabajo diario de los funcionarios en procesos habituales, como la tramitación de contratos, subvenciones o formularios, mediante IA y tecnologías de automatización y se instalará próximamente.

El centro también ha celebrado varios encuentros en los que los ciudadanos han colaborado en la creación o mejora de servicios públicos, que han servido para mejorar herramientas como la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), que ahora incorpora un buscador inteligente y un menú de acceso rápido a las funciones más utilizadas, y se han analizado recursos como la página web del Ejecutivo autonómico o la aplicación Cuenta Digital.

Una treintena de eventos en los próximos meses

La actividad en Digitaliza Madrid continuará con los mismos objetivos este año y ya tiene una treintena de actividades programadas para los primeros meses de 2026, como eventos entre líderes empresariales y emprendedores, jornadas para expertos en salud digital, ciberprotección e Inteligencia Artificial y actos dirigidos a startups.

El centro dispone de más de 1.200 metros cuadrados distribuidos en 11 áreas polivalentes: un Laboratorio Ciudadano, un lucernario para presentaciones y conferencias; la Sala Invernadero, destinada a reuniones privadas; dos salas de crisis pensadas para labores ágiles; una sala de tamaño medio para encuentros; un espacio de trabajo con 21 puestos; otro de proyectos con 12; y tres espacios dedicados a IA, Ciberseguridad y Salud Digital, todo ello equipado con alta conectividad y tecnología de vanguardia.