Bordalás estalla tras la derrota del Getafe: "No merezco esto... no se lo deseo a nadie"

Son días convulsos en Getafe. No se está viviendo un inicio de año precisamente próspero en el Coliseum. El equipo azulón, mermado por una plantilla cortísima, con varias bajas por lesión y con dudas de cara a posibles refuerzos en este mercado invernal, cayó de la forma más cruel posible ante la Real Sociedad, con un gol de Jon Aramburu en el minuto 96.

Así, los de José Bordalás pasaron de la alegría con el tanto de Juanmi en el 90' al hundimiento tras la heroidad del venezolano. Con esta derrota, tras el empate a uno en Vallecas en el duelo inaugural de 2026, el Getafe, pese a la adversidad, se sitúa undécimo con 21 puntos, a cinco de un descenso que marca el Valencia.

Y es que la 25/26 está siendo toda una montaña rusa de emociones en el sur de Madrid. De ser "el hazmerreír de Europa" al "regalar a uno de los mejores centrales de LaLiga a un equipo que acaba de subir a la Premier League por tres perras gordas (Omar Alderete por 10 millones al Sunderland) - palabras de Ángel Torres -, tener que prescindir también de Christantus Uche para inscribir a los fichajes, obrar un milagro con una plantilla corta de efectivos y de chavales sin experiencia en la élite... a no conocer el triunfo desde el pasado 28 de noviembre ante el Elche y a producirse cierta crispación entre la cúpula azulona y el propio Bordalás.

Los milagros no son eternos

El técnico alicantino, precisamente, no se mordió la lengua al hablar de la delicada situación que vive la entidad tras la dura derrota ante la Real: "Estoy bien. Alicaído no, estoy triste. Es una realidad. No me merezco lo que se está haciendo. Soy un entrenador que saco rendimiento, pero llega un momento que sacas punta y punta y el lápiz se acaba. Recuerdo de niño que el lápiz se acababa. El lápiz prácticamente nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Entonces, es la realidad. Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie", lamentó a 'DAZN'.

"Todo el mundo ha visto el partido. Cuando parecía un empate, ese gol nos ha privado de poder sumar un punto. Es una situación como todo el mundo sabe con falta de efectivos y con un equipo muy mermado. No se puede reprochar nada a los chicos. Hemos acabado con tres jugadores del filial. Han dado lo que pueden y animarles. Poco más se puede hacer", añadió.

"Muchos están haciendo un gran derroche. Estamos hablando de Soria, Luis Milla, Mauro Arambarri... Están jugando todo y al final están muy preocupados también. Eso les hace ir al límite. Hacen un esfuerzo sobrehumano y lo están pagando. Lo estamos viendo. Hoy enfrente teníamos a un grandísimo equipo. La Real tiene un plantillón y hemos hecho lo que buenamente hemos podido. El equipo lo da todo. Hemos encontrado un gol. Era un premio muy grande. Me alegraba mucho por los chicos. Pero es una pena el final", manifestó.

Esta fue la convocatoria del Getafe ante la Real Sociedad Solo 15 futbolistas de la primera plantilla... y ocho del filial. Djené y Duarte causaron baja por sanción. Davinchi, Borja Mayoral, Abdel Abqar y Abu Kamara, lesionados. Letacek

Soria

Nyom

Rico

Femenía

Iglesias

Isma Bekhoucha (filial)

Laso (filial)

Montes (filial)

Neyou

Luis Milla

Mario Martín

Arambarri

Javi Muñoz

Solozábal (filial)

Riquelme (filial)

Mestanza (filial)

Juanmi

Sancris

Coba

Liso

Mykyta (filial)

Joselu (filial)

"Tenemos que descansar y preparar el próximo partido. Nos enfrentamos al Valencia, un rival directo en la clasificación, no por historia y potencial. Es muy importante ganar estos próximos partidos, descansar y levantarse de este golpe. Estaba dentro de lo normal por como iba el partido, pero cuando ocurre en el último momento duele más. La Real tiene más argumentos que nosotros", concluyó.