Bomberos madrileños rescatan a dos montañeros atrapados por placas de hielo en la Bola del Mundo

Efectivos de rescate realizaron este fin de semana la primera intervención de los últimos días en la Sierra de Guadarrama, al auxiliar a una pareja de montañeros que quedó atrapada en la cara norte del Alto de Guarramillas, conocido como la Bola del Mundo, debido a las peligrosas condiciones meteorológicas y del terreno.

El aviso se produjo en la zona de Arroyo Seco, un enclave perteneciente a la provincia de Segovia pero situado a escasos quince minutos en vehículo del parque de referencia de los equipos de emergencia. Los montañeros no podían continuar su progresión tras haber resbalado en varias placas heladas presentes en el lugar.

La intervención se vio condicionada por la baja visibilidad, lo que obligó a los rescatadores a dejar el helicóptero en tierra y acceder hasta los afectados por vía terrestre. Una vez localizados, los equipos procedieron a asistirlos y a proporcionarles abrigo para evitar la hipotermia, guiándolos posteriormente en un descenso seguro hasta la carretera.

Imagen del rescate en la Bola del Mundo. / 112 Comunidad de Madrid

Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar la precaución en la Sierra de Guadarrama durante los episodios de viento norte. Aunque en Madrid capital y en los municipios serranos el tiempo pueda parecer estable y soleado, las nubes tienden a “empotrarse” en las cumbres, generando condiciones adversas de frío, humedad y escasa visibilidad. A ello se suma el estado actual de la montaña, con nieve dura, hielo y placas de viento, factores que incrementan notablemente el riesgo de accidente.

Los especialistas recuerdan la importancia de una correcta planificación de las salidas a la montaña, incluyendo la consulta detallada de la previsión meteorológica, el uso de equipamiento adecuado a las condiciones invernales y la necesidad de llevar siempre un teléfono operativo para poder pedir ayuda en caso de emergencia.