El arte de restaurar: la Academia de Bellas Artes de San Fernando muestra los trabajos de su departamento de restauración

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, puede verse estos días una exposición con obras de grandes pintores de los siglos XVI y XVII. Todas ellas tienen en común haber sido restauradas por el equipo de esta pinacoteca. La Academia atesora una de las colecciones de pintura más valiosas del Estado español y su restauración es una responsabilidad que han asumido los directivos de la institución. En total son veinte cuadros de la colección de la Academia, entre los que hay obras de las pinturas italiana, flamenca y española, que han recobrado todo su esplendor gracias a los trabajos de restauración que se han operado sobre ellas. El tamaño de los cuadros aquí expuestos abarca desde el pequeño formato (el caso del "Agnus Dei" de Francisco Zurbarán) a la imponente "Misa de San Benito" de Fray Juan Andrés Rizi y el "Cristo abrazado a la cruz" de Guido Reni.

Desde mediados del siglo pasado la restauración es una disciplina científica y técnica que exige un respeto riguroso con la integridad física e histórica de las obras en restauración, realizadas por profesionales preparados. El paso del tiempo, los cambios de temperatura, los daños sufridos en traslados y las malas restauraciones previas provocan en las obras de arte daños que si no se detienen terminan por destruirlas. La restauración tiene el doble objetivo de frenar este deterioro y de recuperar el aspecto original de las obras. Por ello requiere de los restauradores una sensibilidad especial y unos profundos conocimientos históricos y artísticos a la hora de aplicar el tratamiento específico que precisa cada obra. La Real Academia de San Fernando cuenta con un equipo propio de restauradores que lleva a cabo una importante labor de conservación de su rico patrimonio. Hay también aquí obras de Velázquez (una copia de "La última cena" de Tintoretto), Claudio Coello y Antonio de Pereda. Abundan en esta exposición las obras de carácter religioso como exponentes del papel decisivo desempeñado por la iconografía sagrada del XVI y XVII: el pietismo de la "Sagrada familia" de Juan de Juanes, la emoción de "La presentación de la Virgen en el Templo" de Herrera el Viejo, el tenebrismo de "Santa Lucía preparándose para el martirio" de Vaccaro.

En los procesos de restauración aplicados a las obras que se exponen ha primado el respeto por la obra original para devolver el equilibrio cromático y lumínico a las pinturas sobre las que se han ejercitado los trabajos, enfrentándose los restauradores a eliminación de repintes, barnices oxidados, estucos y anomalías ocasionadas por limpiezas selectivas que distorsionaban las obras originales. Gracias a estos trabajos se han recuperado la profundidad de los espacios, los volúmenes de las figuras, las transiciones de luz y sombra y el cromatismo primigenio aplicados por las técnicas de cada artista. Los trabajos de restauración han ampliado también el conocimiento que se tenía acerca de la evolución técnica de los soportes y de los cambios en los procedimientos pictóricos.

"El Salvador" de Giovanni Bellini ha recuperado de este modo su luz original, los bodegones de Jan Brueghel el Viejo y Willem Claesz Heda muestran de nuevo su realismo original, y las obras de Juan de Juanes y Francisco Herrera el Viejo desvelan los contrastes originales de su expresividad cromática, mientras el "Cristo abrazado a la cruz" de Guido Reni resalta ahora los claroscuros de influencia de Caravaggio.

Para tener una mayor información sobre los procesos de restauración aplicados a las obras, en la exposición se muestran también vídeos y paneles explicativos y se informa de las características intrínsecas de cada obra.