Arranca la regeneración del parque Juan Carmona 'Habichuela', nueva puerta a Casa de Campo

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de regeneración urbana del parque de Juan Carmona ‘Habichuela’, situado en la zona norte de la Colonia Casa de Campo, en Latina, y donde se transformará el acceso al mayor pulmón verde de la capital con itinerarios peatonales accesibles, nuevas áreas verdes y zonas de juego.

En una nota, el Consistorio apunta que el proyecto, enmarcado en el Plan Regenera Madrid, supone una inversión de 1,58 millones de euros, actúa sobre casi 17.000 m² y beneficiará a cerca de 13.000 vecinos.

Este espacio, según el Consistorio, "desempeña un papel clave como zona de transición entre la Casa de Campo y su entorno", pese a lo cual "presentaba una urbanización insuficiente y un notable deterioro funcional y paisajístico".

La actuación, dice el Ayuntamiento, "prioriza al peatón y la accesibilidad universal, mejora la conectividad del entorno y refuerza la biodiversidad y el confort climático de la zona".

Además, incorpora a la zona juegos infantiles de gran tamaño, zona de calistenia, tirolina doble, petanca y un gran juego con forma de guitarra en homenaje a Juan Carmona ‘Habichuela’.

La regeneración de este espacio incluye la plantación de 111 nuevos árboles, la instalación de 45 bancos, dos fuentes y 33 nuevos puntos de luz, así como la renovación del alumbrado público, el mobiliario urbano y la incorporación de soluciones de drenaje sostenible que optimizan la gestión del agua de lluvia.