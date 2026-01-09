Videomapping inmersivo, mercadillos con food trucks y exposiciones gratis: los 5 planes para este fin de semana en Madrid

Enero suele venir con propósito de “volver a la rutina”… pero Madrid se resiste. Este fin de semana del viernes 9 al domingo 11 de enero de 2026, la ciudad mezcla planes calentitos de interior con paseos de calle: arte contemporáneo, cultura pop, libros para peques, mercados para perder la noción del tiempo y algunos con entrada de pago para quien quiera darse un homenaje.

FLOW: videomapping inmersivo en la Friedenskirche

Entrar en una iglesia y, en vez de silencio, encontrarte un baño de luz y sonido tiene algo de “reset” mental perfecto para enero. FLOW juega con proyecciones envolventes y música para convertir el espacio en una experiencia sensorial que se vive más con el cuerpo que con la cabeza: ideal si te apetece un plan diferente sin tener que irte lejos.

Además, la ubicación en pleno Paseo de la Castellana, lo hace fácil de encajar antes o después de una cena o un paseo por el eje Colón–Recoletos. Un plan para quienes disfrutan del arte digital, de las experiencias inmersivas y, sobre todo, de salir con la sensación de haber visto “algo nuevo” en un Madrid que a veces parece ya visto.

📍 Friedenskirche (Paseo de la Castellana, zona Colón) 📅 Hasta febrero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

Salón del Libro Infantil y Juvenil: talleres, cuentacuentos y Andersen

Si hay un lugar que sorprende por dentro y que no todo el mundo tiene en el radar, es la Imprenta Municipal. Este fin de semana acoge el Salón del Libro Infantil y Juvenil, con actividades pensadas para acercar la lectura a peques y adolescentes: cuentacuentos, talleres creativos, visitas de autoras y autores…

El gancho extra de esta edición es su enfoque divulgativo: “libros con ciencia”, con guiños a la curiosidad y el aprendizaje, y una exposición dedicada a Hans Christian Andersen. Perfecto para familias, para docentes, para fans de los álbumes ilustrados… y también para quien quiera una escapada cultural breve y gratuita en pleno centro.

📍 Imprenta Municipal (Calle Concepción Jerónima, 15) 📅 Hasta el 11 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

“Espere su turno” en Matadero: la cartelística como crítica

Si te apetece un plan cultural con mala leche bien dirigida, Matadero tiene uno redondo: “Espere su turno”, una retrospectiva del trabajo como cartelista del ilustrador Riki Blanco. Aquí el diseño no es decoración: es mensaje, humor, ironía y comentario social. De esas expos que se recorren rápido, pero te dejan pensando.

El plus es el lugar: la Central de Diseño en Matadero funciona como excusa para cruzar Madrid Río y completar el día con paseo. Perfecto para gente interesada en ilustración, prensa, comunicación visual… o simplemente para quien disfruta de piezas que dicen mucho con muy poco.

📍 Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) – Central de Diseño 📅 Hasta el 25 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

Mercado de Motores: compras, trenes históricos y food trucks en Delicias

El Mercado de Motores siempre es apuesta segura: artesanía, segunda mano, diseño, puestos gourmet y una zona exterior con barras, comida y música. La gracia está en que sucede dentro del Museo del Ferrocarril, rodeado de locomotoras y vagones que le dan un aire de escapada europea sin salir de Madrid.

Es un plan que funciona para casi cualquier perfil y también para quien va solo con la misión de encontrar un objeto raro o simplemente pasear.

📍 Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) 📅 10 y 11 de enero 🔗 Consigue tus entradas aquí

Aeolia en el Instituto Cervantes: un Quijote “re-escrito” por IA y viento

El Instituto Cervantes abre el año con una exposición que mezcla arte, tecnología y una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial juega con un texto sagrado como el Quijote? Esta exposición del artista Solimán López propone una instalación interactiva que transforma el aire en palabras. Sí: viento, energía y lenguaje conectados en una pieza que se entiende sin manual.

El plan funciona tanto para amantes del arte contemporáneo como para quienes vienen del lado “tech”: además de la obra en sí, el interés está en ver cómo el Cervantes ensaya nuevos formatos (y nuevos espacios) para hablar de cultura digital sin perder el hilo literario. Una visita breve, céntrica y con conversación asegurada después.