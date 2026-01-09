34 ARRESTOS EN ESPAÑA
Tres detenidos en Madrid ligados a la red nigeriana de ciberfraude por el mundo Black Axe
En los registros de la Policía se han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos utilizados para la actividad criminal, cinco vehículos y se ha llevado a cabo el bloqueo bancario de casi 120.000 euros
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Madrid en el marco de una operación desarrollada a nivel nacional contra una red criminal dedicada al ciberfraude y presuntamente vinculada a la organización de origen nigeriano Black Axe. La actuación, en la que han colaborado la policía alemana del Estado de Baviera y Europol, se ha saldado con 34 arrestos en toda España y el ingreso en prisión provisional de cuatro de los principales responsables.
La investigación, iniciada en septiembre de 2023, ha permitido desarticular una estructura criminal con base principal en Sevilla, Málaga y Barcelona, desde donde, según la investigación, se coordinaban estafas a empresas en distintos países europeos mediante técnicas avanzadas de fraude informático. En total, se ha detenido a 34 personas: 28 en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona.
La red estaba especializada en estafas del tipo Man in the Middle y Business Email Compromise (BEC), una modalidad en la que los delincuentes interceptan o suplantan correos electrónicos corporativos para desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización. Para ocultar el rastro del dinero, utilizaban una amplia red de mulas informáticas y testaferros repartidos por distintos países europeos.
El grupo habría contado con roles diferenciados para la captación de "mulas informáticas", recaudación de dinero, blanqueo de capitales y creación de sociedades pantalla, empleando también amenazas e intimidaciones durante actividades de cobro. Además del ciberfraude, la organización presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos. Según la investigación, adquirían coches a nombre de sociedades pantalla y testaferros para provocar de forma premeditada el impago y, posteriormente, venderlos, alquilarlos o utilizarlos dentro del grupo. De esta actividad se han recuperado cinco vehículos de alta y media gama.
Incautaciones y bloqueo de fondos
Durante los registros practicados en varias provincias, los agentes intervinieron 66.403 euros en efectivo, dispositivos electrónicos utilizados para la actividad delictiva y abundante documentación bancaria y societaria, además de recuperar cinco vehículos. Asimismo, se procedió al bloqueo de 119.352,07 euros en cuentas bancarias.
A los detenidos se les imputan, entre otros, delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia.
Los agentes han acreditado que el grupo tendría más de 15 años de actividad y estaría vinculado a una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros corresponderían a esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.
