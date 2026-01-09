Récord histórico en Arganda del Rey con 259 empresas creadas en 2025

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha dado a conocer este viernes los datos correspondientes al cuarto y último trimestre de 2025, destacando un nuevo récord histórico en la concesión de licencias para la apertura de nuevas empresas. En total, el municipio ha registrado la creación de 259 empresas durante este año, una cifra que supera los resultados previos y confirma la sólida tendencia de crecimiento empresarial que vive la localidad.

En su comunicado, el Consistorio resaltó que estos datos reflejan el "buen momento empresarial" que atraviesa Arganda del Rey, destacando un notable aumento respecto a 2024, cuando se concedieron 225 licencias. Esta cifra, a su vez, ya representaba una mejora frente a las 150 licencias otorgadas en 2023.

Según la información difundida, el último trimestre de 2025 ha sido especialmente positivo, con 77 licencias concedidas, lo que representa un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo de 2024. Este dato marca el mayor número de licencias trimestrales registrado hasta la fecha, superando incluso los 70 permisos otorgados en el primer trimestre de 2025.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, celebró este hito, asegurando que "hemos transformado la situación empresarial en Arganda, creando un entorno impositivo, jurídico y social favorable para que cada vez más emprendedores elijan nuestro municipio para iniciar sus proyectos empresariales".

Este crecimiento en la apertura de nuevas empresas no solo posiciona a Arganda del Rey como un referente en la promoción del emprendimiento en la Comunidad de Madrid, sino que también subraya el éxito de las políticas locales que favorecen la inversión y la creación de empleo en la zona.