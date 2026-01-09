EMPRENDIMIENTO
Récord histórico en Arganda del Rey con 259 empresas creadas en 2025
La concesión de licencias ha mostrado una tendencia positiva desde 2024, con un aumento en el número de permisos otorgados cada año (225 en 2024, 150 en 2023)
EP
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha dado a conocer este viernes los datos correspondientes al cuarto y último trimestre de 2025, destacando un nuevo récord histórico en la concesión de licencias para la apertura de nuevas empresas. En total, el municipio ha registrado la creación de 259 empresas durante este año, una cifra que supera los resultados previos y confirma la sólida tendencia de crecimiento empresarial que vive la localidad.
En su comunicado, el Consistorio resaltó que estos datos reflejan el "buen momento empresarial" que atraviesa Arganda del Rey, destacando un notable aumento respecto a 2024, cuando se concedieron 225 licencias. Esta cifra, a su vez, ya representaba una mejora frente a las 150 licencias otorgadas en 2023.
Según la información difundida, el último trimestre de 2025 ha sido especialmente positivo, con 77 licencias concedidas, lo que representa un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo de 2024. Este dato marca el mayor número de licencias trimestrales registrado hasta la fecha, superando incluso los 70 permisos otorgados en el primer trimestre de 2025.
El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, celebró este hito, asegurando que "hemos transformado la situación empresarial en Arganda, creando un entorno impositivo, jurídico y social favorable para que cada vez más emprendedores elijan nuestro municipio para iniciar sus proyectos empresariales".
Este crecimiento en la apertura de nuevas empresas no solo posiciona a Arganda del Rey como un referente en la promoción del emprendimiento en la Comunidad de Madrid, sino que también subraya el éxito de las políticas locales que favorecen la inversión y la creación de empleo en la zona.
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Restablecido el tramo de la Línea 7 de Metro de Madrid tras más de 6 horas sin funcionar por problemas técnicos
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026