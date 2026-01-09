Ouigo cancela 15.000 billetes entre Madrid y Andalucía y Renfe sale al rescate: estos son los trenes especiales desde 7 euros que ha activado la compañía

La compañía ferroviaria Ouigo reducirá temporalmente su oferta de trenes en el Corredor Sur, una medida que afectará a los servicios con salida y llegada a Madrid en las rutas hacia Sevilla y Málaga entre los días 9 y 22 de enero, con un impacto estimado en 15.000 pasajeros.

La operadora ha explicado que los ajustes responden a motivos operativos. En concreto, se suprimirán ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis trenes diarios de martes a jueves, todos ellos correspondientes a las conexiones Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga.

Por suerte, Renfe ha reaccionado de inmediato para solventar los problemas de aquellas personas que se han quedado sin viajar este viernes, programando dos trenes especiales.

Billetes de Renfe desde 7 euros tras las cancelaciones de Ouigo

Según informó Renfe, los trenes especiales son dos servicios entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO, a partir de 7 euros. Los billetes se pueden adquirir tanto en la página web de la compañía como en las propias estaciones.

A las 12:00 horas del viernes ha partido el primero de estos trenes especiales, un AVLO Madrid-Sevilla. El siguiente tren sale de la capital hispalense destino Madrid a las 17:17 horas.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas viajeras afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Además, la compañía resalta que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos podrán buscar por su cuenta un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.