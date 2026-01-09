Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ouigo cancela 15.000 billetes entre Madrid y Andalucía y Renfe sale al rescate: estos son los trenes especiales desde 7 euros que ha activado la compañía

Los trenes especiales son dos servicios entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO, a partir de 7 euros

Los billetes se pueden adquirir tanto en la página web de la compañía como en las propias estaciones

Los billetes se pueden adquirir tanto en la página web de la compañía como en las propias estaciones / ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

Victoria Saulyak

Madrid

La compañía ferroviaria Ouigo reducirá temporalmente su oferta de trenes en el Corredor Sur, una medida que afectará a los servicios con salida y llegada a Madrid en las rutas hacia Sevilla y Málaga entre los días 9 y 22 de enero, con un impacto estimado en 15.000 pasajeros.

La operadora ha explicado que los ajustes responden a motivos operativos. En concreto, se suprimirán ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis trenes diarios de martes a jueves, todos ellos correspondientes a las conexiones Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga.

Por suerte, Renfe ha reaccionado de inmediato para solventar los problemas de aquellas personas que se han quedado sin viajar este viernes, programando dos trenes especiales.

Billetes de Renfe desde 7 euros tras las cancelaciones de Ouigo

Según informó Renfe, los trenes especiales son dos servicios entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO, a partir de 7 euros. Los billetes se pueden adquirir tanto en la página web de la compañía como en las propias estaciones.

A las 12:00 horas del viernes ha partido el primero de estos trenes especiales, un AVLO Madrid-Sevilla. El siguiente tren sale de la capital hispalense destino Madrid a las 17:17 horas.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas viajeras afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Además, la compañía resalta que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos podrán buscar por su cuenta un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.

