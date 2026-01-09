MEJORAS
Las obras del nuevo Parque de Bomberos de Getafe se iniciarán antes del último cuatrimestre tras un estudio arqueológico
El proyecto se aceleró tras detectarse problemas estructurales en el parque, con arrastre de tierra en los cimientos
EP
Las obras de nuevo Parque de Bomberos de Getafe se iniciarán antes de último cuatrimestre tras realizar un estudio arqueológico que ha retraso los plazos de construcción, ha informado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.
Desde el parque de Valdemoro, ha señalado que se está a punto de recibir la licencia del centro de Getafe, donde se va a construir aledaño al actual, y va a permitir mejorar la infraestructura que actualmente está "obsoleta y muy pequeña" ya que es uno de las más antiguos.
"Llevamos en este parque desde su construcción prácticamente haciendo reformas. Ahora también se va a hacer una pequeña adaptación para, en el tiempo que dure la construcción que podemos tardar en torno a año y medio, mejorar esas instalaciones", ha indicado.
Fue tras el verano cuando la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el portavoz del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Israel Naveso, alertaron del riesgo en el parque de bomberos de la localidad al detectarse arrastre de tierra en los cimientos de la instalación.
Sara Hernández atribuyó esta situación a las constantes fugas de agua subterráneas en el parque. "Son instalaciones obsoletas con fugas de agua que ponen en riesgo los cimientos", ha señalado. "Están poniendo en peligro a quienes velan por nuestra seguridad", añadió.
