Las obras en la M-30 avanzan con "mes y medio de adelanto" y la urbanización del futuro Parque Ventas comenzará en abril

El proyecto Parque Ventas, que se está desarrollando sobre la M-30, creará un espacio público de 16.370 m² que conectará los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. El objetivo es integrar ambos barrios mediante un parque elevado sobre la vía de circunvalación y mejorar la conectividad entre ellos.

Avance de las obras

La construcción de la plataforma que cubrirá la M-30 avanza conforme a lo planificado. Actualmente, se está trabajando en la colocación de las vigas transversales, tras la finalización de los 152 pilotes y 128 pilas que sostendrán la estructura. La obra está ejecutada en un 60% de su estructura, mientras que el progreso total del proyecto alcanza el 35%.

El Ayuntamiento ha indicado que los trabajos se realizan con un adelanto de mes y medio respecto a los plazos establecidos. Además, en abril se prevé comenzar la plantación de árboles en el nuevo parque, una vez finalizada la fase inicial de construcción.

Ocho pasarelas peatonales

El parque incluirá ocho pasarelas peatonales que conectarán ambos márgenes de la M-30. Además de las zonas ajardinadas, se instalarán praderas, juegos infantiles, equipamientos deportivos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre, dos quioscos y otras instalaciones urbanas. En total, se plantarán cerca de 960 árboles y más de 48.800 arbustos.

El proyecto tiene un presupuesto de 78,9 millones de euros y se espera que esté completado para la primavera de 2027.

Obras en los márgenes de la M-30

El proyecto también contempla mejoras en los márgenes de la M-30, tanto en el lado de Salamanca como en el de Ciudad Lineal. En el distrito de Salamanca, se ha avanzado en la remodelación del parque Sancho Dávila y la mejora de los accesos peatonales. Entre otras actuaciones, se ampliarán las aceras de la calle Ramón de Aguinaga y se reformarán los parques infantiles y caninos en la zona de la Fuente del Berro.

En el flanco de Ciudad Lineal, se trabaja en la rehabilitación de los espacios libres entre los bloques de viviendas y la M-30. En la calle de Antonio Pirala, se rediseñará el interior del parque y se ampliará el paseo peatonal hacia el norte, conectando la zona con el nuevo parque.

Conexión entre Salamanca y Ciudad Lineal

Con una longitud de 197 metros, Parque Ventas unirá directamente el parque Sancho Dávila, en Salamanca, con el área verde situada en Ciudad Lineal. Este parque sobre la M-30 resolverá la división urbana entre ambos distritos, mejorando la accesibilidad y la calidad del entorno.

Proyecto del Parque Ventas / Ayuntamiento de Madrid

Además de la conexión entre ambos distritos, el diseño ha sido adaptado para integrar los árboles existentes en el entorno y mejorar los caminos actuales, como en el caso del parque Sancho Dávila en Salamanca.

El proyecto también incluye la reordenación de la calle Alejandro González y la plaza de la América Española, que se conectarán con el nuevo espacio a través de la calle de Alcalá. En Ciudad Lineal, se crearán nuevos espacios públicos que conectarán con el parque elevado, potenciando las áreas de esparcimiento y accesibilidad.

Con una inversión de 78,9 millones de euros, el proyecto Parque Ventas concluirá en 2027, añadiendo más de 56.600 m² de espacio urbano entre el parque elevado y las mejoras en los márgenes de la M-30.