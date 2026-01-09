'Goretti' dejará España, pero un nuevo frente atlántico será su relevo: ¿cuándo volverán a subir las temperaturas en Madrid?

'Goretti' encara sus últimas horas en nuestro país pero esta borrasca con nombre francés todavía planea dejar viento, fuerte oleaje y lluvias persistentes antes de despedirse. Los meteorólogos, que fechan su salida en el próximo domingo, no esperan un cambio radical de tiempo y advierten de la llegada de un nuevo frente atlántico.

A lo largo del día de hoy, el norte y este peninsular aún puede esperar un escenario invernal con rachas muy fuertes de viento, además de un repunte del temporal marítimo que afectará principalmente a la costa Cantábrica y a la costa norte de Galicia. Las olas, que podrían alcanzar los seis metros, obligan a extremar la precaución. Con precipitaciones generosas en puntos del Cantábrico y Pirineos, la cota de nieve podría situarse cerca de los 500 metros al final del día, creando un interesante contraste con el resto de la Península donde las temperaturas tenderán a subir.

El sábado marcará una lenta transición hacia un tiempo más estable, aunque la lluvia, el viento y el mar agitado seguirá marcando el temporal en el norte. La cota de nieve ascenderá en Pirineos a partir de 500 a 700 metros y en la cordillera Cantábrica, donde se esperan temperaturas más bajas y heladas, alcanzará los 800 o 1000 metros de altitud.

¿Cuándo va a dejar de hacer frío en Madrid?

Aunque a partir del domingo las temperaturas subirán de forma generalizada, la Aemet advierte que un nuevo frente atlántico continuará repartiendo lluvias, ya no solo en el norte en zonas de Galicia, el Cantábrico o Pirineos, sino también en zonas del interior como Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.

Con máximas en torno a los 9º grados y mínimas que se mantendrán entre los 2º y 6º, la Comunidad de Madrid espera lluvias de cara a la próxima semana. Del 12 al 18 de enero, el temporal estará marcado por el paso continuado de borrascas atlánticas, siendo nuevamente Galicia la comunidad más afectada por las lluvias con alertas por acumulados significativos. Con temperaturas que se mantendrán suaves para la época, los vientos atlánticos, que serán húmedos y templados, harán que la nieve se limite a zonas de montaña.

Los modelos meteorológicos apuntan a un escenario similar de cara a la segunda quincena del mes, que, de acuerdo con las estadísticas, suele ser la más fría del año, marcando el 21 de enero como el día más frío del año en España.