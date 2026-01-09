Muere un motorista al chocar contra dos coches en Doctor Esquerdo

Un motorista de 62 años ha fallecido a primera hora de este viernes en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, tras chocar contra un coche y golpearse contra otro, según ha informado Emergencias de Madrid.

La moto que conducía ha colisionado con un vehículo y, a consecuencia del impacto, el hombre ha salido despedido y ha terminado golpeándose contra los bajos de otro coche que estaba estacionado en la calle.

El siniestro se ha producido poco antes de las siete de la mañana, a la altura del número 62 de Doctor Esquerdo.Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur, y una psicóloga ha atendido al conductor del coche implicado. La Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.