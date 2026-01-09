Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oriol PlaXabi AlonsoPalacio de los Duques de OsunaPlanes de findeMuertos en carreterasAsesinatos MadridDaniel Sánchez ArévaloLínea 7 Metro
instagramlinkedin

ACCIDENTE DE MOTO

Muere un motorista al chocar contra dos coches en Doctor Esquerdo

El hombre ha salido despedido al chocar con un coche, golpeándose con otro que estaba aparcado

Los servicios de Emergencias en el lugar del siniestro.

Los servicios de Emergencias en el lugar del siniestro. / Emergencias de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

Un motorista de 62 años ha fallecido a primera hora de este viernes en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, tras chocar contra un coche y golpearse contra otro, según ha informado Emergencias de Madrid.

La moto que conducía ha colisionado con un vehículo y, a consecuencia del impacto, el hombre ha salido despedido y ha terminado golpeándose contra los bajos de otro coche que estaba estacionado en la calle.

El siniestro se ha producido poco antes de las siete de la mañana, a la altura del número 62 de Doctor Esquerdo.Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur, y una psicóloga ha atendido al conductor del coche implicado. La Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL