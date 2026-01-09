SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos
La víctima falleció por inhalación de humo, que afectaba a toda la casa a la llegada de los bomberos
Un hombre de 56 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda registrado en Ciempozuelos. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada de los bomberos el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.
Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que se encontraba inconsciente y en situación grave por inhalación de humo.
El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha indicado que alrededor de la 1:00 de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la planta baja de un inmueble de dos alturas en la calle Estrella de la localidad del sur de la Comunidad de Madrid.
Después de que cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieran para extinguir las llamas y extrajeran de la vivienda al hombre, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos. A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- La Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto europeo para impulsar la transición digital en las plantas termosolares
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025