Móstoles destinará 1,7 millones a la remodelación integral del Parque Natural de El Soto

El Ayuntamiento de Móstoles ha incluido en los nuevos presupuestos de 2026 una partida de 1,7 millones de euros para la remodelación integral del Parque Natural de El Soto, el gran pulmón verde de la localidad, además de otros 500.000 euros para la creación de un parque infantil de agua en Parque Finca Liana.

Así lo ha destacado el alcalde, Manuel Bautista (PP), tras la aprobación este jueves de los nuevos presupuestos, en los que el área de Medioambiente experimenta "un impulso significativo", con cerca de 14 millones de euros destinados al mantenimiento de parques y jardines, un 6,28% más que en el ejercicio anterior.

De esta cantidad, un total de 1,7 millones de euros se invertirán en la reforma integral del Parque de El Soto, uno de los principales pulmones verdes de Móstoles, y otros 500.000 euros se destinarán a la creación de un parque infantil de agua en el Parque Finca Liana, otro de los grandes parques de la localidad.

En lo que respecta al Parque Natural de El Soto, el regidor mostoleño ya avanzó en el último Debate sobre el Estado del Municipio que el Ayuntamiento llevaría a cabo una completa remodelación del parque, un proyecto que incluirá también la replantación de arbolado y plantas de especies autóctonas.

El proyecto contemplará también la remodelación de los senderos y caminos con el objetivo de mejorar la accesibilidad al parque, así como la renovación de la zona del lago y del arroyo del Guadarrama. Asimismo, se habilitarán nuevas zonas específicas de esparcimiento y deportivas para el disfrute de los vecinos.

A la espera de licitar este proyecto para el Parque Natural de El Soto, el Ayuntamiento ha ejecutado este verano la transformación de uno de sus accesos, el que da entrada por el estadio municipal Andrés Torrejón y los campos de fútbol Iker Casillas, una reivindicación histórica de los vecinos del barrio de El Soto.

Una vez finalizada la remodelación de este acceso principal, queda también pendiente la reconstrucción del puente que cruza el arroyo del Soto a su salida hacia el Río Guadarrama, justo en el otro de los accesos del Parque Natural del Soto, que lleva cerrado por precaución desde finales de 2023.

A pesar de la urgencia de las obras y de que el Ayuntamiento pretendía iniciar la reconstrucción del puente "preferiblemente en los meses de verano pasado", lo cierto es que ha pasado ya casi dos años y las obras no han podido iniciarse todavía, a la espera de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).