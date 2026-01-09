Un mermado Getafe se enfrenta a la urgencia de la Real Sociedad de Matarazzo

El Getafe CF recibirá este viernes (21.00 horas) a la Real Sociedad en la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, en un duelo que se antoja clave para los intereses de ambos conjuntos en su lucha por alejarse de la zona de descenso, con los azulones que buscan cerrar la primera vuelta situados en la zona media de la clasificación y los txuri-urdines con la necesidad de sumar de tres.

El Coliseum cierra la primera parte del campeonato liguero de un Getafe que atraviesa la peor racha de la temporada, ya que la última victoria en Liga se remonta a finales de noviembre frente al Elche por la mínima (1-0) gracias al gol de Mauro Arambarri.

Desde entonces, el equipo de José Bordalás no ha vuelto a ganar, a excepción de la victoria copera en la prórroga ante el Navalcarnero, con cuatro derrotas y un empate, sobresaliendo la dura eliminación a manos del Burgos (3-1). Los azulones necesitan salir de ese bache con agilidad para no hundirse en la clasificación donde se sitúa décimo, pero cinco puntos por encima de un descenso que comienza a acercarse lentamente.

Además, el Getafe tiene que sobreponerse a sus propios miedos tras salvar in extremis un empate ante el Rayo Vallecano el pasado viernes. Y es que el déficit goleador está mermando a los getafenses que tan solo han anotado 14 goles en los 18 partidos disputados.

Por si no fuera suficiente, Bordalás tendrá que lidiar con la gran cantidad de bajas con las que llega a esta nueva cita liguera. No podrá contar con los lesionados Borja Mayoral, 'Davinchi', Abdel Abqar y Abu Kamara; y los sancionados Dakonam Djené y Domingos Duarte, además de la duda de Mario Martín.

Por su parte, llega una Real Sociedad en apuros, pero con la moral alta tras lograr un meritorio empate el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid (1-1). Este resultado dio un aire de esperanza a los guipuzcoanos en el estreno de 'Rino' Matarazzo como técnico 'txuri-urdin'. Y es que el conjunto blanquiazul suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en Liga (3D y 2E).

Unos resultados que han hecho que la Real Sociedad se vea al borde del descenso y que provocaron la destitución de Sergio Francisco para la llegada del estadounidense. El club se encuentra en su peor registro de puntos a estas alturas desde la campaña 2015-16. La distancia con el descenso es de solo dos puntos, por lo que no pueden permitirse más tropiezos fuera de casa, donde la Real solo ha ganado una vez en lo que va de Liga esta temporada que se remonta a finales de noviembre en El Sadar (1-3).

Para este encuentro, Matarazzo seguirá sin poder contar con los lesionados Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, que siguen con sus procesos de recuperación. Pero no será impedimento para que alinee un equipo muy similar al del domingo frente a los rojiblancos en Anoeta.